Milan, il caos è totale: tra rabbia e delusione

Mattinata pesante tra i rossoneri. La notizia non è piaciuta proprio a nessuno: ecco cosa sta succedendo in questi istanti

Il Club Brugge è finalmente uscito allo scoperto. La squadra belga ha di fatto detto no alla proposta da 32,5 milioni più 5 milioni di bonus per Jashari. Un no che è arrivato attraverso le dichiarazioni dei dirigenti alla stampa. Una modalità che non è piaciuta per nulla ai tifosi rossoneri, andati su tutte le furie sui social.

Sono stati così davvero tantissimi i commenti, in merito all’operazione legata al centrocampista svizzero, che tanto piace a Igli Tare e Massimiliano Allegri. Jashari è diventato, come era prevedibile, argomento di discussione sui social, andando velocemente in tendenza.

Caos Jashari, tifosi impazziti

Peggio dei dirigenti del Brugge ci sono solo gli pseudo tifosi del Milan che vogliono insegnare a Tare come si fa mercato — Stefano Baggio 🖐🏼 (@1959stefano) July 10, 2025

Fare calcio nel Milan è impossibile. La storia si ripete. https://t.co/wLKAy11eNs — Supersonico (@Supersonico1899) July 9, 2025

1. Jashari probabilmente non vale neanche 38mln, una cifra enorme

2. Liberi di rifiutare comunque, ci mancherebbe, ma i modi non sono corretti

3. Questo insegna che se anche un giocatore vuol andare, non si è obbligati a svenderlo. Reijnders vale 65 e Jashari 40, c’è un problema — Stefano Bressi (@StefanoBressi) July 10, 2025

38M per Jashari sono un’offerta inadeguata solamente nella testa dei dirigenti del Brugge 38M per Jashari nel mondo reale sono un’offerta enorme, che se non vengono accettati di sicuro non è per colpa del Milan. — Lo Psicologo 5-0 (@PsicologRN) July 10, 2025

Dopo che interrompi le comunicazioni, parli pubblicamente , ammetti che il ragazzo rimane scontento

E tutto per ottenere l’ennesimo rialzo (il quinto) per Jashari.

Fossi nel Milan e in Tare , lascerei perdere .

Il ragazzo sarà felicissimo di giocare per il Brugge — Luca Cohen (@lucacohen) July 10, 2025

Dinamiche Milan-Bruges-Jashari sono molto comuni. Tuttavia, avendo ancora parecchio da fare sia in entrata che in uscita, bisogna saper reagire nel modo opportuno, senza perdere troppo tempo e soprattutto avendo ben chiare le alternative. https://t.co/Aj8GVPDdNc — Felix (@FeliceRaimondo) July 10, 2025

Jashari priorità, rischiano di farlo saltare perché non aumentano di pochi milioni l’offerta. Dopo averne incassati 100 bonus compresi con Reijnders e Theo spediti dopo un anno fecale. Allegri, Tare… non cambia un cazzo! Con Red Bird il bilancio è la prima cosa che conta. 🤮 — Salva saltato (@salvariserva) July 10, 2025

Jashari lo aggiungiamo alla lista di: Guler

Thuram

Taremi

Zirkzee

Buongiorno L’ennesima figura di merda @acmilan, se non avete i soldi, state a casa. Non si va nei ristoranti da 100 euro con 10 euro Morti di fame — Luchino (@luchino_saltato) July 10, 2025

La trattativa per Jashari ha fatto innervosire proprio tutti e non c’è un tifoso o un giornalista, che appartiene al mondo Milan, che non ha commentato quanto accaduto stamani. I pareri però sono discordanti: in molti danno la colpa al Club Brugge, che sta tirando fin troppo la corda; altri pensano che il Milan debba fare l’ultimo sforzo per prendere il giocatore.