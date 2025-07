Il Milan dimentica subito Jashari: pronta l’alternativa, Tare chiude subito

Il Milan pronto a mollare Jashari dopo il tentennamento del Club Bruges, i rossoneri hanno già pronta l’alternativa: i dettagli

La trattativa per Ardon Jashari con il Club Bruges ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. L’ultima offerta del Milan è di 37 milioni complessivi, quindi di parte fissa più bonus, e la società è consapevole di aver fatto una proposta importante e rispettosa per le qualità del ragazzo. Dal Belgio però continuano a non arrivare risposte: le recenti dichiarazioni di un dirigente del Bruges fanno intendere che vogliono ancora più soldi, probabilmente sfruttando la necessità dei rossoneri di prendere un altro centrocampista dopo Samuele Ricci e Luka Modric (per sostituire Reijnders al meglio).

Il Milan però non sta prendendo bene questa dura posizione dei belgi: è ancora in attesa di una risposta definitiva ma non è da escludere che, nel giro di pochi giorni, i rossoneri possano mollare la presa e andare su un altro tipo di giocatore. L’alternativa è stata già individuata da tempo e, a proposito, oggi è una giornata decisiva per il suo futuro: il Milan segue con interesse e si prepara a formulare l’offerta giusta per anticipare tutti e arrivare all’accordo immediato (ed evitare di perdere altro tempo).

Ecco l’alternativa a Jashari, oggi giornata decisiva

Come riportato da Matteo Moretto, in queste ore ci sarà un importante incontro fra Javi Guerra e il Valencia. Una riunione che sarà probabilmente decisiva per il futuro del centrocampista spagnolo. Le parti in questa occasione decideranno infatti se continuare insieme, magari con un rinnovo e adeguamento di contratto, o se invece separarsi e quindi ascoltare seriamente tutte le offerte. E il Milan è una delle prime della lista.

I rossoneri sono interessati al centrocampista spagnolo da tempi non sospetti: c’è stata già una prima proposta di 18 milioni, ma non è bastata. A quel punto il Valencia si è preso del tempo e, come detto, prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore insieme al ragazzo. Se le parti decideranno di separarsi, a quel punto il Milan potrebbe inserirsi di nuovo con forza e provare l’assalto definitivo: una classica offerta furlaniana da 20 milioni più bonus potrebbe però non bastare, più probabile che sia necessario arrivare almeno a 25 milioni di parte fissa. Javi Guerra è comunque un giocatore molto diverso da Jashari: lo spagnolo è più una mezzala di inserimento, in grado però di abbinare molto bene la quantità alla qualità. Con il suo acquisto, sarà quindi Ricci sicuramente il play davanti alla difesa del centrocampo a tre, con lo spagnolo e Fofana ai lati.