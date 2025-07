Allegri pensa già al 2026: ha chiesto a Tare il super colpo a zero

Il Milan pensa già al prossimo anno e al regalo da fare ad Allegri: colpo a costo zero di Tare, l’idea c’è già

La nuova stagione del Milan è ufficialmente iniziata, con due importanti novità: Igli Tare direttore sportivo, figura assente da anni e ignorata da Giorgio Furlani, e Massimiliano Allegri nuovo allenatore. Due scelte in totale controtendenza con il passato, arrivate dopo una delle peggiori stagioni di sempre della storia del club rossonero. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa nella giornata di lunedì insieme a Tare e non ha parlato di mercato; si è detto soltanto qualcosa su Jashari, che spinge per venire a Milano ma non c’è ancora il via libera del Club Brugge.

Allegri però si aspetta dei cambiamenti della rosa e soprattutto rinforzi: dopo aver sistemato il centrocampo, speriamo con anche Jashari insieme a Ricci e a Modric, bisognerà passare per altri reparti, in particolare in difesa per l’acquisto di due nuovi terzini e un centrale. Nel frattempo però si pensa anche al futuro e a possibili acquisti a parametro zero per la prossima stagione.

Colpo Milan a costo zero, lo vuole Allegri

Dopo l’arrivo di Allegri, si è parlato molto della possibilità che il Milan potesse acquistare un suo pupillo da sempre: Adrien Rabiot. L’ex centrocampista della Juventus, dopo la scadenza del contratto coi bianconeri un anno fa, è rimasto senza squadra per qualche mese prima di accettare la proposta del Marsiglia e di Roberto De Zerbi: è tornato quindi in Francia dopo che aveva lasciato il Psg per la Juventus.

Ha firmato un contratto fino a giugno 2026 a circa 4 milioni. Nel mese di luglio, dopo la decisione della Juventus di lasciarlo partire, il Milan aveva fatto un sondaggio, per poi scontrarsi con le richieste altissime di ingaggio del giocatore e del suo entourage, e per questo l’affare non si è fatto. Rabiot resterà a Marsiglia, convinto da De Zerbi e dalla società ad andare avanti insieme, e nel frattempo si lavorerà ad un possibile rinnovo di contratto, ma non è da escludere che Rabiot possa decidere di non prolungare l’accordo coi francesi e rimettersi sul mercato a costo zero. A quel punto per il Milan può diventare un’opportunità, così da fare un bel regalo ad Allegri. Prima di arrivare a cosa bisognerà fare fra un anno, il Milan però deve pensare al presente e a completare l’attuale rosa, che ha ancora grosse lacune.