Dal Chelsea al Milan, nuovo affare: pronti 40 milioni

Il club rossonero pensa a un calciatore che gioca nella squadra di Maresca: operazione non semplice, il prezzo non è basso.

Massimiliano Allegri ha detto chiaramente alla dirigenza quali sono le sue esigenze per rinforzare la squadra. I ruoli in cui intervenire sono noti e tra questi c’è sicuramente quello di centravanti.

Partiti Luka Jovic, Tammy Abraham e Francesco Camarda, al nuovo allenatore del Milan è rimasto solo Santiago Gimenez come attaccante per la prossima stagione. Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all’Empoli e convocato per la preparazione, è destinato a partire. Ci sono state alcune richieste, nei prossimi giorni potrebbe esserci un’accelerata della sua cessione.

Igli Tare sta lavorando per comprare una buona alternativa a El Bebote, determinato a dimostrare di meritare fiducia dopo l’investimento fatto dal club nel gennaio scorso. Le sue motivazioni sono grandi.

Milan, un centravanti dalla Premier League?

Il Milan sta valutando diversi nomi, anche se in questo momento la sensazione è che l’accelerata per una punta ci sarà solo verso fine luglio-inizio agosto. Ora la priorità è rinforzare altri reparti.

Oggi La Gazzetta dello Sport ha confermato che nella lista della dirigenza rossonera sarebbe presente anche Nicolas Jackson. Il 24enne senegalese milita nel Chelsea e per acquistarlo servono almeno 40 milioni di euro più bonus. L’operazione non è affatto semplice.

Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di una valutazione da 55-60 milioni per l’ex Villarreal, reduce da una stagione nella quale ha totalizzato 13 gol e 6 assist in 37 presenze. Quella del Chelsea è una bottega cara e ci sembra complicato immaginare che Jackson possa vestire la maglia del Milan.

Una maglia che ha sfiorato nell’estate 2023, quando anche il club rossonero lo voleva portare via dal Villarreal. Ma il nazionale senegalese preferì il Chelsea, che investì 35-37 milioni di euro per assicurarsi il cartellino. Con i Blues un totale di 30 gol e 12 assist in 81 apparizioni.

Jackson è stato accostato pure a Juventus e Napoli. I bianconeri poi hanno ingaggiato Jonathan David (ex Lille) a parametro zero, mentre i campioni d’Italia erano a un passo da Lorenzo Lucca dell’Udinese, ora diventato obiettivo dell’Atalanta. La Dea ha praticamente venduto Mateo Retegui all’Al Qadsiah per circa 65 milioni di euro e ha risorse importante da poter reinvestire sul mercato in entrata.