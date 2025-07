Calabria pronto a dire sì, colpo a zero in difesa

L’ex capitano rossonero potrebbe firmare un nuovo contratto molto presto: ecco le ultime indiscrezioni sul suo futuro.

Ci sono diversi calciatori senza contratto che si possono trasferire a parametro zero e nella lista è presente anche Davide Calabria. Terminata l’esperienza al Bologna e scaduto anche il contratto con il Milan, il terzino è ancora alla ricerca di una squadra.

In queste settimane ci sono state tante indiscrezioni sulle possibili destinazioni. Sono trapelati i nomi di più squadre della Serie A, dato che il giocatore preferirebbe rimanere in Italia. Tuttavia, senza l’offerta contrattuale giusta, l’ex capitano rossonero considererà anche l’ipotesi di provare un’avventura all’estero.

A Milano percepiva uno stipendio di circa 2 milioni di euro netti annui, certamente il calciatore punta a guadagnarne uno simile o superiore. In Serie A non è semplice essere accontentato, quindi assieme al suo entourage valuta anche richieste straniere.

Ex Milan, futuro Calabria: novità sulla prossima squadra

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in questo momento su Calabria c’è il pressing del Crystal Palace. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’accelerata importante per provare a chiudere, anticipando così le società concorrenti.

All’ex Milan si sono interessati anche Real Betis, Celta Vigo e Maiorca, però il Crystal Palace sembra essere in vantaggio. Fare un’esperienza in Premier League è qualcosa di molto stimolante, Calabria ci sta pensando e non è escluso che alla fine decida di firmare per la squadra vincitrice della FA Cup 2025, trionfo che le permette di giocare nella prossima Europa League.

L’allenatore del Crystal Palace è Oliver Glasner, tedesco che in passato è stato accostato pure al Milan. Aveva vinto l’Europa League alla guida dell’Eintracht Francoforte nel 2022, di quel gruppo facevano parte due ex milanisti come Ante Rebic e Luka Jovic. Dal febbraio 2024 siede sulla panchina inglese e ha ottenuto buoni risultati.

Calabria è tentato dalla possibilità di mettersi alla prova in Premier League, le prossime ore o i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il suo futuro. A dicembre compirà 29 anni, è il momento giusto per testare una nuova sfida in un campionato diverso dalla Serie A. Anche se il Crystal Palace non è una squadra di alta classifica, ha comunque un progetto tecnico valido. Vedremo se alla fine l’ex Milan sceglierà l’Inghilterra come prossima tappa della sua carriera.