La domanda spiazza Furlani, risposta a sorpresa: “Eviterei di commentare”

Le dichiarazioni di Furlani nel pre partita di Milan-Fiorentina: la domanda dagli studi di Sky Sport spiazza l’amministratore delegato

Il Milan si prepara a scendere in campo per affrontare la Fiorentina in questo nuovo turno di campionato. I rossoneri, a pochi giorni di distanza dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, devono assolutamente vincere questa sera se vogliono rientrare almeno in corsa per l’Europa League considerando che la squadra di Palladino è una diretta concorrente, ma le delusioni con questo Milan sono sempre dietro l’angolo.

Nel pre-gara, Sky Sport ha intervistato Giorgio Furlani, l’amministratore delegato rossonero, e l’argomento principale non è stata ovviamente la partita ma la questione direttore sportivo, della quale si è mosso discusso in questi giorni per il caos Paratici. In merito, come sempre Furlani non ha praticamente risposto: “Tre giorni fa ho parlato: non facciamo nomi, non è stata presa nessuna decisione. Sul se e sul nome. Oggi siamo in un punto simile a quello di tre giorni fa. Non c’è nessuna novità, nessuna scelta: siamo focalizzati sul preparare la stagione e scegliere la persona giusta e qualcuno che faccia bene al Milan“.

Furlani e la questione direttore sportivo: “Cerchiamo la persona giusta”

Per quanto riguarda l’identikit, Furlani ha risposto: “L’identikit è che sia uno che ci faccia vincere. L’importante è scegliere la persona giusta piuttosto che coi tempi“. Ma ha dato una importante apertura per quanto riguarda la nazionalità del profilo che sarà scelto: “Siamo nel contesto dell’Italia e di tutte le sue specificità e questa è una cosa che sarà valutata attentamente“.

Attenzione poi a quello che può succedere all’attuale organigramma perché Furlani non ha confermato che sarà uguale anche l’anno prossimo la posizione sua, di Moncada e di Ibrahimovic: “Presto per commentare questi dettagli, quindi eviterei in questo momento“. Sulle possibilità che Conceicao resti, ha glissato: “Sergio è il nostro allenatore, siamo focalizzati sul fare bene fino alla fine. Lui è il nostro allenatore“. In studio ha risposto Gianluca Di Marzio: ha zero possibilità di restare.