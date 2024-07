Ok alla cessione di Thiaw, il Milan ha in pugno il sostituto

Il Milan può salutare Thiaw, finito nel mirino di una big. La cessione può concretizzarsi a breve: già individuato il sostituto del tedesco.

Continua a sfogliare la margherita il Milan. Sono infatti tuttora in corso le riflessioni finalizzate ad individuare gli adeguati rinforzi da regalare a Paulo Fonseca. La priorità, in tal senso, consisterà nel rimpolpare l’organico del reparto difensivo rimasto sguarnito in seguito alle partenze di Simon Kjaer, Jan-Carlo Simic e Mattia Caldara. Gli addii, poi, potrebbero non terminare qua alla luce del forte interessamento mostrato dal Newcastle nei confronti di Malick Thiaw, il cui futuro è tutto da scrivere.

Il tedesco nella scorsa stagione è andato a fasi alterne, offrendo sia prestazioni maiuscole che passaggi a vuoto a causa anche di un infortunio al bicipite femorale che ne ha condizionato il rendimento. Il management guidato da Zlatan Ibrahimovic lo ritiene importante nello schieramento tattico di Fonseca ma non imprescindibile. Le offerte ritenute congrue al valore del classe 2001, di conseguenza, verranno prese in considerazione. Alla corsa si sono iscritti i bianconeri inglesi che, nelle scorse ore, hanno avanzato una proposta da 30 milioni per chiudere la trattativa in tempi brevi.

Il Milan dal canto suo, non avendo la necessità di vendere per far quadrare i conti, preferirebbe incamerarne almeno 40. Le interlocuzioni tra le società sono destinate ad intensificarsi nelle prossime ore: le probabilità che l’operazione vada in porto sono concrete. A confermarlo è il fatto che la dirigenza rossonera si è già attivata al fine di regalare al mister lusitano almeno un sostituto all’altezza. Diversi i profili vagliati, tra cui quello di Strahinja Pavlovic di proprietà del Salisburgo.

Milan, Thiaw ai saluti: già individuato l’adeguato sostituto

Il serbo, messosi in luce agli ultimi Europei, spinge per sbarcare subito in Italia dopo aver detto “sì” al quinquennale da 1.5 milioni avanzato da Ibrahimovic. Le pretese economiche degli austriaci (25 milioni) hanno però obbligato il Milan a sondare piste alternative.

I riflettori adesso sono puntati sull’ex Atletico Madrid Mario Hermoso, attualmente svincolato ed in cerca di una nuova sfida da affrontare. Il 29enne spagnolo, accostato spesso al Napoli, piace per la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino mancino di spinta. Inoltre, vanta 29 apparizioni in Champions League.

L’elemento giusto, quindi, per potenziare il pacchetto arretrato e renderlo maggiormente competitivo rispetto alla scorsa stagione. Di recente si era parlato pure di Igor e di Jhon Lucumi tuttavia le quotazioni del brasiliano del Brighton e del colombiano in forza al Bologna sono in netto calo. L’all-in su Hermoso è imminente.