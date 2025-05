Telefono rovente, contatto con Allegri e chiusura: torna in Serie A

Clamoroso contatto con Allegri per un ritorno in panchina in Italia: è arrivata la chiamata, ribaltone incredibile

Il Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno ripartirà da zero e con un nuovo progetto tecnico. La stagione è stata un disastro ed era tutto ampiamente prevedibile: per il dopo Pioli, con tantissimi grandi allenatori liberi a disposizione, la società decise di andare su Paulo Fonseca, allenatore di ottimo livello ma di certo non la miglior soluzione per quel momento. Da rivedere anche il calciomercato: su cinque acquisti, l’unico a salvarsi è Fofana, fra le pochissime intuizioni di Furlani e Moncada in questi ultimi due anni. Insomma, tutto completamente sbagliato.

Eppure, sarà ancora la stessa dirigenza a condurre l’area sportiva del Milan per la prossima stagione. Conceicao ha poche chance di restare, e per sostituirlo si sono fatti tanti nomi. Stranamente, considerato l’ultima pessima avventura alla Juventus, è Massimiliano Allegri uno dei preferiti dai tifosi. L’allenatore, fermo da quando ha lasciato i bianconeri, è però nel mirino anche di un’altra squadra. Ed è una indiscrezione davvero clamorosa.

Clamoroso ribaltone in panchina: contatto con Allegri

A giugno potrebbero cambiare diverse panchine in Serie A e fra queste c’è anche da monitorare la situazione del Napoli. Gli azzurri hanno un vantaggio di tre punti sull’Inter in classifica e sono a pochi passi da un clamoroso Scudetto. Antonio Conte, l’uomo che i tifosi milanisti avrebbero voluto a tutti i costi l’estate scorsa, sta riuscendo nell’ennesimo clamoroso miracolo della sua carriera.

Conte è concentratissimo su questo obiettivo e farà di tutto per portarlo a casa, ma a fine stagione è previsto un incontro con De Laurentiis per fare il punto della situazione e, da Napoli, fanno sapere che l’addio è un’ipotesi non così tanto remota. In caso di separazione, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, De Laurentiis starebbe pensando proprio ad Allegri: ci sarebbero già stati dei contatti fra i due, che hanno un ottimo rapporto da diverso tempo. Questo potrebbe significare che l’addio di Conte è molto più probabile di quanto si pensi.

Se l’ex Juventus dovesse liberarsi, il Milan potrebbe magari ripensarci e rimediare al clamoroso errore fatto un anno fa, ma i motivi del suo mancato arrivo potrebbero essere ancora un ostacolo: stipendio alto, potere decisionale sul mercato e accentratore dell’area tecnica. Tutti elementi in forte contrasto con la filosofia di Furlani, che vuole avere sempre l’ultima parola su qualsiasi scelta. Molto più probabile per il Milan un profilo diverso, a costi più bassi e con meno pretese.