Scelta fatta su Camarda, i tifosi del Milan restano a bocca aperta

Le ultimissime notizie relative all’attaccante classe 2008 in vista di questo finale di stagione che si preannuncia rovente

E’ arrivata ancora una vittoria per il Milan di Sergio Conceicao. Dalla partita contro il Genoa, il tecnico portoghese ha ottenuto le risposte attese, con la squadra che non ha staccato la spina ed è pronta a regalarsi e regalare una gioia il prossimo 14 maggio, nella finale di Coppa Italia contro il Bologna.

La formazione per la circostanza, salvo problemi imprevisti, è già fatta, con Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, da destra verso sinistra troveremo Alex Jimenez, Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana e Theo Hernandez. Il mediano francese, uscito per un problema al piede, sarà certamente pronto per la finale così per giocare come Christian Pulisic e Rafa Leao.

Il vero grande dubbio è legato al centravanti, con Santi Gimenez che sta provando a recuperare terreno. Dopo il gol contro il Venezia è arrivata un’ottima prova contro il Genoa, ma Luka Jovic appare ancora il favorito. Ad oggi, invece, è da escludere un ribaltone con Tammy Abraham dal primo minuto.

Milan-Bologna, turnover massiccio e spazio alle riserve

La stragrande maggioranza dei giocatori appena citati (se non tutti) vanno così verso un turno di riposo contro il Bologna, nella sfida di campionato di venerdì prossimo. A San Siro, dunque, ci si aspetta un importante turnover che dovrebbe favorire quei calciatori che hanno giocato meno.

Visti i cinque giorni tra una sfida e l’altra, è probabile, però, che Sergio Conceicao decida comunque di non fare un cambio di formazione totale, ma ne sapremo di più nella giornata di domani. A sperare in una maglia da titolare è così anche Francesco Camarda.

Il giovanissimo centravanti, protagonista di una stagione tribolata, tra prima squadra e Milan Futuro, può davvero avere la sua occasione. Tammy Abraham è alle prese con un infortunio e comunque dare una maglia da titolare ad un giocatore che in estate lascerà il rossonero avrebbe poco senso.

Camarda – lo ricordiamo – non può giocare i playout del Milan Futuro e sarà così convocato da Sergio Conceicao per la sfida di campionato contro il Bologna. Se non dovesse scendere in campo dal primo minuto, lo farà quasi certamente a partita in corso