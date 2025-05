Arrivano pessime notizie da Bologna per il Milan: tifosi rossoneri in ansia

Una decisione presa dal club rossoblu potrebbe dare una spinta in più alla squadra di Italiano: farà la differenza contro il Diavolo?

Il Milan difficilmente potrà qualificarsi a una competizione europea tramite il campionato, vincere la Coppa Italia è fondamentale. Non solo per aggiungere un altro trofeo alla bacheca, ma anche perché aggiudicarselo comporterebbe la qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Anche se non è la Champions, comunque l’Europa League ha il suo prestigio sportivo e permette anche di incassare un po’ di soldi tra premi UEFA, biglietti e sponsor. Ma per vincere la Coppa Italia serve prima battere il Bologna, autore di un campionato molto positivo (è ancora in corsa per un posto Champions) e determinato a prendersi il trofeo.

Finale Coppa Italia, Bologna-Milan: la scelta di Saputo

I precedenti tra Milan e Bologna in Coppa Italia sono tutti a favore dei rossoneri: cinque vittorie, l’ultima risale addirittura alla stagione 1976/1977. Da tanto tempo le due squadre non si sfidano nella competizione e in questo momento storico i rossoblu hanno la chance di poter trionfare nel match in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Per dare un incentivo in più ai giocatori, il patron Joey Saputo ha stanziato un premio legato alla vittoria della Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di circa 3 milioni di euro da suddividere: tra i 110 e i 120mila euro per ogni calciatore. Cifra da sommare a eventuali bonus già presenti nei rispettivi contratti. In questi giorni si dovrebbe chiudere la trattativa tra la società rossoblu e i rappresentati della squadra.

Non è la prima volta che il proprietario del Bologna prende una decisione del genere. Nella passata stagione ci fu il premio Champions League per la qualificazione alla competizione: circa 80 mila euro a giocatore. Il premio Coppa Italia è superiore e Saputo spera di elargirlo dopo il 14 maggio.

L’incentivo economico dovrebbe dare una motivazione in più alla squadra di Italiano, che di base ha fame di alzare un trofeo. Chiaramente, gli stimoli non mancano neppure in casa Milan, perché vincere la Coppa Italia potrebbe rendere meno amara una stagione con più bassi che alti.