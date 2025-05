Milan, la decisione per la finale di Coppa Italia: recuperato e titolare

Il giocatore verso il pieno recupero per la finale di Coppa Italia: sarà in campo a Roma contro il Bologna, tutti i dettagli

Manca una settimana esatta alla finale di Coppa Italia. Il Milan vive un buon momento con le quattro vittorie nelle ultime cinque gare: esclusa la semifinale con l’Inter, gli altri sono stati successi inutili ai fini della classifica ma utili per la fiducia, il morale e la continuità, anche se i problemi strutturali della squadra sono ancora molto evidenti e quindi irrisolti. A Genova, il Milan ha dovuto fare a meno di tre giocatori per infortunio: Sottil, Bondo e Abraham. Per tutti e tre, ci sono buone indicazioni in vista di Roma ma l’attenzione massima è sulle condizioni di un altro giocatore, costretto alla sostituzione nel primo tempo per un dolore al piede.

Si tratta di Youssouf Fofana, che aveva avuto già dei problemi nel corso della settimana ma ha comunque voluto essere in campo al Luigi Ferraris. Fofana, dopo un periodo di flessione, è tornato su buoni livelli, anche quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione con Fonseca non è più ritornato. Per il Milan è fondamentale anche perché unico: nessun altro in rosa ha le sue qualità e caratteristiche. A Roma in finale ci sarà? Ecco le ultime indiscrezioni da Milanello in merito.

Infortunio Fofana, le ultime da Milanello: cosa filtra

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, le condizioni di Fofana non preoccupano particolarmente Sergio Conceicao e lo staff. La sostituzione a Genova è arrivata in via precauzionale per evitare l’aggravarsi del problema al piede, ma il centrocampista francese sta bene e, a meno di colpi di scena, sarà a disposizione per il Bologna in finale.

Potrebbe invece saltare lo stesso Bologna in campionato venerdì. Le due squadre si ritroveranno di fronte due volte nel giro di pochi giorni. Il primo atto è in programma nella serata di venerdì e quello Fofana potrebbe saltarlo per evitare qualsiasi tipo di problema. Si farà probabilmente lo stesso ragionamento con Abraham, alle prese con un risentimento al retto femorale della coscia destra che aveva bisogno di una nuova valutazione in questi giorni. In giornata potrebbero arrivare notizie in merito.

Entrambi sono giocatori molto importanti per il Milan nei rispettivi ruoli. L’unico che può sostituire Fofana al meglio è Bondo, ma anche lui non sta al meglio. Per quanto riguarda Abraham, ad oggi Jovic è avanti rispetto a lui ma da qui a mercoledì prossimo tutto può ancora cambiare.