È a disposizione di Conceicao: il Milan ritrova una importante pedina

Il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo oggi ed è a disposizione di Conceicao per le due sfide contro il Bologna

Nel giro di cinque giorni, Milan e Bologna si affronteranno due volte. La prima, venerdì in campionato. Aritmeticamente, i rossoneri possono ancora raggiungere il quarto posto e quindi la Champions League grazie alle recenti vittorie, ma è chiaro che per arrivarci servirebbe un miracolo. I rossoblu, invece, sono in piena corsa con la Juventus e non hanno intenzione di mollare, per questo arriveranno a San Siro con la voglia di fare risultato e portare a casa il successo.

All’andata, a spuntarla fu proprio il Bologna con il risultato di due a uno: in quel periodo è iniziato il declino del Milan, che è arrivato poi all’attuale nono posto in classifica. Dopo pochi giorni, si giocherà poi la finale di Coppa Italia e lì qualsiasi tipo di distanza si azzera: i rossoneri hanno la possibilità di regalare una piccola, anzi piccolissima gioia ai propri tifosi per questo finale di stagione. Sergio Conceicao dovrà prepararla al meglio possibile e avrà a disposizione, probabilmente, tutta la rosa.

Si è allenato in gruppo: ottima notizia

Il Milan si è allenato oggi in preparazione della gara di venerdì sera. Per domani non è prevista la conferenza stampa di Conceicao, che parlerà quindi direttamente alla vigilia della finale di Roma di mercoledì. E da Milanello è arrivata una buona notizia: Tammy Abraham, alle prese con un problema muscolare, ha lavorato con il resto del gruppo, questo significa che è a disposizione già per la gara di San Siro fra due giorni.

Gli altri infortunati sono Bondo, Sottil e Fofana: tutti e tre, invece, oggi hanno lavorato a parte e hanno svolto le terapie. Per quanto riguarda Fofana e Sottil, c’è grande ottimismo per il recupero di entrambi per la finale di Coppa Italia; anzi, potrebbero rientrare anche in tempo per la partita di campionato. Più difficile, invece, il rientro del centrocampista ex Monza: il problema alla caviglia se lo porta dietro da molto tempo e sembra non si sia ancora risolto. Proverà ad esserci a Roma, così da garantire un’opzione in più a Conceicao per il centrocampo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperlo con più certezza.