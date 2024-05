Thiago Motta-Milan: “C’è stato un incontro”, i dettagli

Le ultime sulla panchina del Milan. Il club rossonero è alla ricerca del tecnico che possa raccogliere l’eredità di Stefano Pioli

Non è ancora chiaro chi sarà il nuovo allenatore del Diavolo. Dalle parti di Casa Milan, il nome continua ad essere blindato e così i profili apparsi in questi giorni sui quotidiani continuano ad essere ancora parecchi.

Nonostante un accordo raggiunto con la Juventus, Thiago Motta nn è ancora sparito dai radar del Milan. D’altronde l’attuale guida del Bologna è sempre stata un’idea che ha messo d’accordo tutti. Così nei giorni scorsi tra il Diavolo e l’ex centrocampista ci sarebbero stati dei nuovi contatti.

A rivelarlo è Manuel Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24: “C’è Thiago Motta che piace tanto al Milan. C’è stato un altro contatto la scorsa settimana ma le cose non sono andate avanti bene. È possibile che il Milan debba andare su altri profili. Restano altri nomi, come quello di Conceicao che piace molto alla dirigenza ma che deve risolvere il suo contratto con il Porto a scadenza 2028. C’è Fonseca, che però sembra essere molto vicino ad una permanenza in Francia…”

Va dunque avanti la caccia all’allenatore. Nelle ultime ore sembrava aver guadagnato posizioni Marcelo Gallardo, ma il 48enne argentino – contrariamente a quanto detto – non si è ancora liberato dall’Al-Ittihād. Non possono così essere scartati anche altri profili, come può essere Roberto De Zerbi, anche se dalle parti di Casa Milan si continua a ripetere che la nuova sarà straniera.

Sogno Conte

Attenzione, dunque, a Mark van Bommel, giovane, che conosce l’ambiente per averci giocato. L’olandese, dopo l’avventura all’Anversa, è pronto al grande salto e Zlatan Ibrahimović fa il tifo per lui. Contrariamente ad altre scommesse l’ex centrocampista potrebbe non dover fare i conti con l’ostilità della tifoseria organizzata, che ha chiesto un allenatore top. Van Bommel, infatti, ha lasciato davvero un ottimo ricordo.

Sullo sfondo resta Antonio Conte. Le possibilità che possa essere l’ex Tottenham l’erede di Stefano Pioli sono davvero poche. E’ un profilo non in linea con l’idea di calcio di RedBird. E non è certo il suo stipendio il problema, ma magari il timore di dover convivere con un personaggio che possa poi risultare difficile da gestire. Conte nel frattempo continua a mandare segnali al Milan: lui, come ha lasciato intendere il suo secondo, in un’intervista a TeleLombardia, andrebbe di corsa in rossonero. Oggi però non ci sono stati contatti diretti tra le parti