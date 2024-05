Pazza idea Milan: un danese in panchina!

E se ci fosse una grande sorpresa per il dopo Pioli? C’è un nome finora mai accostato alla panchina rossonera che potrebbe essere interessante.

Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo allenatore del Milan, ma ormai il campionato volge verso il termine e presto ci sarà una risposta. Da settimane media e tifosi stanno cercando di capire le mosse della dirigenza, che sul tema non si è sbilanciata.

L’unica certezza è che Stefano Pioli non guiderà la squadra nella prossima stagione, anche se non c’è stato un annuncio ufficiale. Potrebbe arrivare prima o dopo l’ultima giornata di Serie A, dove i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro la Salernitana. Sarà interessante vedere se il Diavolo per il futuro punterà su un tecnico esperto oppure su uno emergente.

Com’è noto, tanti milanisti vorrebbero Antonio Conte, quindi un allenatore con alle spalle già esperienze vincenti e in grado di avere subito un impatto forte a Milanello. Però il management rossonero potrebbe avere diverse e potrebbe puntare su un profilo diverso, non troppo “navigato” ma comunque con delle importanti idee di calcio. Un’ipotesi sorprendente e per certi versi affascinante potrebbe essere rappresentata da Jacob Neestrup.

Jacob Neestrup, come gioca e modulo

Il danese ha solo 36 anni e guida la squadra più importante in patria: l’FC Copenaghen. Ne ha preso le redini a settembre 2022, dopo essere stato vice di Jess Thorup, successivamente licenziato. A giugno 2019, a soli 31 anni, era diventato il tecnico del Viborg e lo è rimasto fino a dicembre 2020. Nonostante il primo posto nella seconda divisione danese, a gennaio 2021 ha voluto tornare a Copenaghen per avvicinarsi alla sua famiglia, residente nella capitale, in cui lui stesso è nato e si è formato sia come calciatore e poi come allenatore.

Neestrup nella stagione 2022/2023 è stato campione di Danimarca e ha vinto anche la Coppa di Danimarca. Ora l’FC Copenaghen sta lottando nella fase playoff per confermarsi campione ed è in prima posizione. Mancano tre partite da disputare e la prossima sarà lo scontro diretto con il Midtjylland, vincere può avvicinare l’obiettivo.

Ma come gioca la squadra del giovane allenatore danese? Il modulo utilizzato quasi sempre il 4-3-3, il pressing ben organizzato e aggressivo è una delle chiavi del gioco di Neestrup. Il lavoro sull’intensità è fondamentale per giocare a ritmi elevati e riuscire a esercitare pressione sugli avversari fino alla fine. Recuperare palla e attaccare velocemente l’area avversaria è l’obiettivo. In contropiede l’FC Copenaghen sa fare molto male.

In fase di non possesso il modulo diventa un 4-5-1, con gli esterni offensivi che sono chiamati a ripiegare e a sacrificarsi. Neestrup vuole una squadra compatta ed equilibrata. Ovviamente, le variazioni tattiche dipendono anche dal modo di stare in campo della squadra rivale, il danese è un allenatore che cerca di studiare bene le contromosse da adottare, pur partendo dai suoi principi di base.

L’FC Copenaghen in Champions League è arrivato secondo in un girone che comprendeva anche Bayern Monaco (sconfitta 1-2 in Danimarca e 0-0 in Germania), Manchester United (sconfitta 1-0 a Old Trafford e vittoria 4-3 in casa) e Galatasaray (2-2 a Istanbul e 1-0 al ritorno). Agli Ottavi è stato eliminato dal Manchester City di Pep Guardiola, due volte vincente per 3-1.

Finora non ci sono stati rumors su un eventuale trasferimento di Neestrup al Milan, però questo giovane allenatore sembra avere il potenziale per far parlare di sé in futuro. Sicuramente, più squadre di altri campionati europei lo stanno prendendo in considerazione per la prossima stagione.