Massimo Oddo è sempre più vicino all’addio al Milan Futuro. Dopo mesi di riflessioni e valutazioni interne, l’avventura dell’ex difensore rossonero sulla panchina della seconda squadra milanista sembra ormai arrivata ai titoli di coda.

Una scelta che rappresenterebbe una nuova svolta all’interno del progetto Milan Futuro, nato appena due stagioni fa ma già finito al centro di numerosi cambiamenti.

Oddo era arrivato sulla panchina rossonera nel febbraio 2025, prendendo il posto di Daniele Bonera in un momento molto delicato della stagione. Il Milan Futuro si trovava infatti in piena zona playout e la società aveva deciso di affidarsi ad un profilo esperto della categoria e profondamente legato al mondo rossonero.

Nonostante il forte legame con il club, però, il rapporto sembra destinato a chiudersi presto. Nelle ultime ore Matteo Moretto ha parlato apertamente di un Oddo “verso l’addio”, scenario che starebbe prendendo sempre più quota dentro Casa Milan.

Dietro la possibile separazione ci sarebbero soprattutto motivazioni professionali. L’ex allenatore di Pescara, SPAL e Padova vorrebbe infatti tornare ad allenare stabilmente nel calcio professionistico, valutando nuove opportunità lontano dal progetto Milan Futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, Oddo sarebbe pronto a lasciare il club anche senza particolari richieste economiche, proprio per il forte rapporto che lo lega ancora ai colori rossoneri.

La sua esperienza al Milan Futuro è stata comunque complicata. Il progetto della seconda squadra ha attraversato mesi difficili tra risultati altalenanti, retrocessione in Serie D e continui cambiamenti tecnici. Una situazione che inevitabilmente ha reso più pesante anche il lavoro dell’allenatore.

Adesso il Milan dovrà decidere come ripartire. Il futuro della panchina resta tutto da definire, così come le strategie per rilanciare un progetto considerato fondamentale per la crescita dei giovani talenti rossoneri.

Per Oddo, invece, potrebbe presto aprirsi una nuova avventura. E stavolta lontano da Milanello.