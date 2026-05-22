Thiago Silva e il Milan, una storia che potrebbe non essere ancora finita. Dal Brasile, nelle ultime ore, è rimbalzata una voce clamorosa: il club rossonero avrebbe già presentato una prima offerta al difensore brasiliano, fresco di addio al Porto e adesso libero di scegliere il proprio futuro. Una svolta totalmente inattesa, ma che starebbe prendendo sempre più quota attorno al mondo Milan.

Il nome di Thiago Silva, in realtà, era tornato a circolare già nei mesi scorsi. Massimiliano Allegri non ha mai nascosto di apprezzare il brasiliano e avrebbe chiesto alla società un difensore di esperienza e leadership per guidare il reparto arretrato. Già a dicembre SportMediaset parlava di un ritorno che andava oltre la semplice suggestione nostalgica.

Adesso, però, qualcosa sembra essersi mosso davvero. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile e rilanciate anche in Italia, il Milan avrebbe deciso di fare un primo passo concreto per capire margini e fattibilità dell’operazione. Thiago Silva si è appena liberato dal Porto a parametro zero e starebbe riflettendo sul proprio futuro dopo la delusione legata alla mancata convocazione per il Mondiale.

Ritorno al Milan possibile, Thiago Silva rinforzo per Allegri

A 41 anni il centrale brasiliano continua comunque ad avere enorme carisma internazionale. Il Milan valuta soprattutto il peso che un profilo come il suo potrebbe avere dentro lo spogliatoio, in una squadra che durante la stagione ha spesso mostrato fragilità caratteriale nei momenti più delicati.

Dal punto di vista tecnico, Thiago Silva garantirebbe esperienza, letture difensive e personalità. Elementi che Allegri considera fondamentali per costruire una squadra competitiva. Non a caso, negli ultimi mesi il tecnico avrebbe spinto personalmente per il suo ritorno a Milanello.

Tra i tifosi rossoneri, intanto, il tema divide parecchio. Sui social c’è chi sogna il ritorno di uno dei difensori più amati dell’era moderna e chi invece teme l’ennesima operazione nostalgia. Su Reddit, molti sostenitori del Milan hanno accolto con entusiasmo le indiscrezioni, sottolineando soprattutto il valore umano e la leadership del brasiliano.

Per ora non esiste ancora una trattativa definita e Fabrizio Romano ha precisato che Thiago Silva starebbe ancora valutando il proprio futuro insieme alla famiglia. Ma il fatto che il Milan abbia iniziato concretamente a muoversi rappresenta già una sorpresa enorme.