Mohamed Salah accostato al Milan. Basta questo per infiammare il web e riaccendere i sogni dei tifosi rossoneri. Dall’Inghilterra, infatti, nelle ultime ore stanno circolando indiscrezioni clamorose sul possibile interesse del Diavolo per il fuoriclasse egiziano del Liverpool, destinato ad essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo mercato estivo.

Secondo footballinsider247.com, il Milan starebbe monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante dei Reds, il cui futuro ad Anfield continua ad essere avvolto dai dubbi. Nonostante Salah resti uno dei simboli del Liverpool degli ultimi anni, attorno alla sua permanenza continuano a rincorrersi voci sempre più insistenti.

Il contratto dell’egiziano resta infatti uno dei temi più delicati in casa Liverpool e diversi club starebbero provando a capire se esistano margini per un affondo. In prima fila ci sono soprattutto le società saudite, pronte da tempo a fare follie pur di portare Salah in Saudi Pro League.

Sogno Salah per il Milan: la situazione

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce il Milan. Al momento non esistono trattative concrete, ma in Inghilterra parlano di un interesse reale dei rossoneri per capire eventuali condizioni e fattibilità dell’operazione. Molto dipenderebbe soprattutto dalla volontà del giocatore e dalle richieste economiche, inevitabilmente altissime.

Dal punto di vista tecnico, però, Salah rappresenterebbe un sogno assoluto per qualsiasi squadra europea. Nonostante i 33 anni, l’ex Roma continua ad essere uno degli esterni offensivi più devastanti del calcio mondiale. Gol, assist, leadership ed esperienza internazionale: caratteristiche che farebbero comodissimo anche ad un Milan pronto a cambiare molto nel reparto offensivo.

Inoltre, l’eventuale arrivo di Salah potrebbe intrecciarsi anche con il futuro di Rafael Leao. Il portoghese continua ad avere tantissimo mercato all’estero e davanti ad un’offerta gigantesca il club rossonero potrebbe davvero decidere di sacrificare il suo numero 10. A quel punto, un profilo di livello mondiale come Salah diventerebbe improvvisamente molto più di una semplice suggestione.

Certo, l’operazione appare oggi complicatissima. L’ingaggio dell’egiziano è fuori dai parametri tradizionali del Milan e la concorrenza araba resta fortissima. Ma il fatto stesso che il nome di Salah venga accostato ai rossoneri basta per accendere entusiasmo e immaginazione tra i tifosi.

Per ora siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Ma il mercato estivo deve ancora iniziare davvero. E quando si parla di campioni come Mohamed Salah, le sorprese non possono mai essere escluse.