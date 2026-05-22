Addio Furlani, è tutto vero: Calvelli scegli il nuovo AD

Le ultimissime notizie relative al futuro della dirigenza rossonera: il punto della situazione. Ecco cosa sta accadendo

Giorgio Furlani via dal Milan. Ormai la notizia è praticamente certa. Si aspetta solo la conclusione del campionato per essere ufficiale. Sono state settimane intense per l’attuale Amministratore Delegato, che dopo il Cagliari dirà addio al club rossonero.

I tifosi del Diavolo, che lo hanno contestato pesantemente, con una petizione sui social e con cori e striscioni allo stadio, potranno dunque esultare. Furlani, d’altronde, è visto come il responsabile principale della crisi del Milan. Sembrava davvero inevitabile e Gerry Cardinale si prepara a rivoluzionare l’assetto societario, liberandosi dell’AD italiano.

In queste ore, non manca chi scrive che la separazione sia una scelta dello stesso Furlani, ma al tifoso poco importa. Ora il Milan dovrà guardare avanti e lo farà con Massimo Calvelli, l’uomo di fiducia del numero uno di RedBird che dovrà inserire in organico gli uomini giusti.

Con Furlani lontano dal Milan e la qualificazione in Champions League, la permanenza di Massimiliano Allegri sarebbe praticamente certa. Pochi giorni e sapremo tutta la verità perché Cardinale non può permettersi di perdere tempo.

Il nuovo Milan: addio Furlani, Ibra ai margini

Il Diavolo dovrà farsi trovare pronto, per rafforzare la squadra e sfidare, finalmente, l’Inter. Dalla prossima settimana capiremo se gli incontri con Adriano Galliani porteranno ad una fumata bianca e al rientro dello storico AD, ma in che vesti? E’ tutto da capire, come la posizione di Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan.

C’è anche la figura di Geoffrey Moncada della quale non si parla mai, ma è l’attuale Direttore tecnico del Diavolo, ruolo non certo di secondo piano, che in passato è stata la carica di Paolo Maldini. Ma l’elenco è lungo perché Cardinale, insieme a Calvelli, dovrà capire se ci sarà un futuro al Milan anche per Igli Tare.

Massimiliano Allegri ha speso belle parole per l’albanese e vorrebbe che si andasse avanti insieme. Domenica l’ex Lazio era seduto insieme a Cardinale. Un’immagine che non è passata inosservata. Infine ci sarà da capire se Ibrahimovic continuerà a ricoprire un ruolo di margine o se la sua posizione cambierà.

Se si dovesse avvicinare al club, servirebbe l’operazione di intermediazione di Galliani. Per il ruolo di AD, della parte sportiva, infine, si stanno facendo tanti nomi, ma in queste ore sta avanzando la candidatura di Carnevali.