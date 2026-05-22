Milan, ecco la nuova maglia: l’Home Kit 2026/2027 (foto)

Ecco le immagini della nuova maglia rossonera: il Diavolo svela la divisa che indosserà nella nuova stagione

“AC Milan e PUMA svelano il nuovo Home Kit 2026/27 del Club: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica”.

Recita così il comunicato con il quale il Milan presenta il nuovo Home Kit 2026/27 che ripropone le strisce rossonere larghe – audaci e inconfondibili – che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che parla da solo.

“Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un’identità che viene

rafforzata da ogni dettaglio”. Prosegue la nota, che descrive nel dettaglio la maglia.

Maglia che presenta la scritta “From Milan to the World”, che rende omaggio a milioni di tifosi

in tutto il mondo, capaci di far sentire il Club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione.

Milan, le dichiarazioni di Oettle e Kiebacher

Arrivano così le dichiarazioni di entusiasmo di Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan:

“Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi”.

Maria Kiebacher, Director Product Line Management – Teamsport Apparel di PUMA, ha, invece, aggiunto: “Le strisce larghe sono l’anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede”.

Il nuovo Home Kit è disponibile già da oggi, 22 maggio 2026, presso gli Store ufficiali AC Milan, su

store.acmilan.com, puma.com e presso selezionati retailer autorizzati in tutto il mondo. I tifosi potranno ammirarla già domenica: la home kit 2026/2027, infatti, farà il suo debutto in campo il 24 maggio, in occasione dell’ultima partita casalinga di Serie A contro il Cagliari.