Scamacca per Allegri, il nazionale italiano in pole per il Milan

Il Milan torna a pensare a Gianluca Scamacca. Un nome che in ambiente rossonero non è mai davvero sparito e che adesso starebbe tornando concretamente d’attualità in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti dell’Atalanta sarebbe uno dei profili valutati dal Diavolo per rinforzare l’attacco in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Non si tratterebbe però di una novità assoluta. Già nei mesi scorsi anche Calciomercato.it aveva parlato dell’interesse rossonero per Scamacca, evidenziando come il club fosse alla ricerca di una punta fisica, esperta e capace di garantire peso offensivo dentro l’area. Un identikit che porta proprio all’ex Sassuolo e West Ham.

L’attaccante romano sembra destinato a lasciare l’Atalanta in estate. Nonostante una stagione positiva dal punto di vista realizzativo, il suo futuro a Bergamo appare tutt’altro che scontato e diversi club italiani stanno monitorando la situazione. Oltre al Milan, anche la Roma continua infatti a seguirlo con attenzione.

Calciomercato Milan, spunta Scamacca

In casa rossonera il tema centravanti sarà centrale durante il mercato estivo. Fullkrug è destinato a tornare al West Ham dopo il prestito, mentre anche il futuro di altri attaccanti resta in bilico. Allegri avrebbe chiesto un numero 9 strutturato fisicamente, capace di far salire la squadra e di garantire presenza costante in area di rigore. E Scamacca viene considerato uno dei profili più adatti alla Serie A.

Il grande dubbio resta legato ai costi dell’operazione. L’Atalanta valuta il giocatore attorno ai 30 milioni di euro, cifra importante soprattutto senza Champions League. Per questo motivo il finale di stagione del Milan sarà decisivo anche per le strategie future sul mercato offensivo.

Dal punto di vista tecnico, però, Scamacca convince praticamente tutti. Negli ultimi anni il centravanti ha aggiunto continuità, lavoro per la squadra e maturità tattica, mantenendo quelle caratteristiche fisiche e qualitative che lo rendono uno degli attaccanti italiani più completi in circolazione.

Ecco perché il suo nome continua a tornare con forza attorno al mondo rossonero. Per il Milan sarebbe un ritorno di fiamma vero e proprio. E stavolta potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto.