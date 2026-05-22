Milan, occhio a tre big: resteranno solo con Allegri

Il futuro del Milan passa inevitabilmente anche dalla panchina. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il club rossonero e, soprattutto, quali saranno le scelte definitive sul progetto tecnico. Perché attorno alla permanenza di Massimiliano Allegri non ruota soltanto il destino dell’allenatore, ma anche quello di diversi giocatori importanti della rosa.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, infatti, ci sarebbero almeno tre big pronti a valutare il proprio futuro anche in base alla conferma o meno del tecnico livornese. Una situazione che rende ancora più delicato il finale di stagione del Milan, chiamato a prendere decisioni fondamentali per il prossimo anno.

Allegri continua ad avere grande peso all’interno dello spogliatoio. Nonostante una stagione complicata e spesso altalenante, diversi senatori della squadra riconoscono all’allenatore esperienza, leadership e capacità di gestione dei momenti difficili. Ed è proprio questo uno degli aspetti che potrebbe incidere sulle prossime scelte di mercato.

Calciomercato, in casa Milan tutto dipende da Allegri

Il primo nome è quello di Mike Maignan. Il portiere francese continua ad avere richieste importanti dall’estero e il suo rinnovo resta un tema apertissimo in casa Milan. Allegri considera Maignan uno dei pilastri assoluti del progetto tecnico e la presenza dell’allenatore potrebbe essere decisiva anche per convincere il francese a restare ancora in rossonero. Senza la continuità tecnica garantita dal livornese, invece, gli scenari potrebbero cambiare rapidamente.

Occhio poi ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei grandi obiettivi del Milan per rinforzare la mediana nella prossima stagione, ma il suo eventuale arrivo sarebbe strettamente legato proprio alla presenza di Allegri. I due hanno costruito un rapporto molto forte ai tempi della Juventus e il tecnico continua a considerarlo uno dei centrocampisti più completi del calcio europeo. Senza Allegri, l’operazione diventerebbe decisamente più complicata.

Infine attenzione anche alla suggestione Luka Modric. Il croato, che continua a valutare il proprio futuro dopo l’esperienza al Real Madrid, avrebbe dato apertura ad un possibile approdo in Serie A proprio per la presenza di Allegri in panchina. Il tecnico rossonero apprezza enormemente il profilo del Pallone d’Oro e lo ritiene perfetto per alzare qualità ed esperienza della squadra.

Tre situazioni diverse, ma legate da un filo comune: la permanenza di Allegri. Ecco perché il futuro dell’allenatore rischia di diventare il vero punto di partenza del prossimo mercato rossonero. Perché da quella decisione potrebbero dipendere anche le scelte di alcuni dei nomi più importanti attorno al mondo Milan.