Modric resta al Milan, il croato chiuderà la carriera in rossonero

Luka Modric vuole continuare la sua avventura con il Milan. Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane sul possibile addio del croato al termine della stagione, da ambienti vicini al giocatore arrivano segnali molto chiari: il Pallone d’Oro 2018 è intenzionato a restare in rossonero anche il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il centrocampista croato avrebbe manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza al Milan, soprattutto dopo essersi trovato perfettamente all’interno dell’ambiente rossonero. Il rapporto con squadra, società e tifosi sarebbe infatti uno degli aspetti che più hanno convinto Modric in questi mesi.

Nonostante l’infortunio al volto rimediato nelle scorse settimane e la necessità di giocare con una maschera protettiva, il croato ha dimostrato ancora una volta grande attaccamento alla causa milanista. Sempre stando a quanto affermato a SportMediaset, il numero 14 rossonero avrebbe accelerato il recupero proprio per restare vicino alla squadra in un momento decisivo della stagione. Un segnale importante, che conferma la totale partecipazione del giocatore al progetto tecnico del Milan.

Anche sul fronte societario filtrano sensazioni positive. La dirigenza considera Modric un elemento fondamentale non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per leadership ed esperienza internazionale. Il croato, dal canto suo, avrebbe ribadito di trovarsi molto bene a Milano e di sentirsi ancora competitivo ad alti livelli.

Nell’intervista rilanciata da SportMediaset emerge chiaramente come il futuro di Modric sia sempre più legato ai colori rossoneri. “Vuole restare”, è il messaggio che trapela con forza dall’entourage del giocatore, mentre il Milan sarebbe pronto a discutere il prolungamento del contratto.

Molto dipenderà anche dal finale di stagione e dalla qualificazione europea, ma la sensazione è che tra Modric e il Milan la storia sia destinata a continuare ancora.