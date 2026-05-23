Alaba-Milan a costo zero: contatto, affare possibile

Il Milan guarda con attenzione alle occasioni a costo zero e nelle ultime ore è emerso un nome di assoluto spessore internazionale: quello di David Alaba. Il difensore del Real Madrid, infatti, sarebbe stato proposto ai rossoneri attraverso alcuni intermediari, aprendo uno scenario di mercato tanto affascinante quanto complicato.

Il profilo dell’austriaco piace per esperienza, leadership e duttilità tattica. Nel corso della sua carriera Alaba ha giocato da centrale difensivo, terzino sinistro e persino da centrocampista, qualità che potrebbero fare molto comodo al Milan del futuro. A parametro zero rappresenterebbe un’opportunità importante, soprattutto per una società che nelle ultime stagioni ha spesso puntato su occasioni di mercato intelligenti e sostenibili.

Tuttavia, l’operazione resta complessa. Il primo grande ostacolo riguarda l’ingaggio del giocatore, da anni abituato a percepire cifre altissime al Real Madrid. Il secondo è legato all’età e soprattutto alle condizioni fisiche. Alaba, che compirà 34 anni a giugno, arriva infatti da stagioni molto complicate dal punto di vista atletico. Il grave infortunio al legamento crociato subito nel dicembre 2023 ha inevitabilmente lasciato strascichi, limitandone continuità e rendimento negli ultimi anni.

In casa Milan si sta quindi riflettendo attentamente. La dirigenza rossonera valuta il possibile colpo come un’occasione di grande esperienza internazionale, ma allo stesso tempo non vuole correre rischi eccessivi sul piano economico. La linea di RedBird resta infatti orientata verso investimenti sostenibili e giocatori con prospettive future importanti.

Nonostante questo, i contatti ci sono stati e il nome di Alaba è finito concretamente sul tavolo del club. Molto dipenderà anche dalla qualificazione del Milan alla prossima Champions League, fattore decisivo per programmare il mercato estivo e valutare eventuali operazioni di alto profilo. La suggestione resta viva: un campione abituato a vincere tutto potrebbe diventare la nuova scommessa rossonera.