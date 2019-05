Abate uno di noi 💓 pic.twitter.com/f6pAi3jobp — ilaria 💓 (@ilariavise4) 19 maggio 2019

NEWS MILAN – La società ha deciso di non proporre il rinnovo di contratto ad Ignazio Abate. Il terzino dirà ufficialmente addio al Milan al termine di questa stagione. Quella di oggi contro il Frosinone sarà la sua ultima partita a San Siro.

I tifosi milanisti non dimenticano Abate e gli dedicano uno striscione: “10 Anni di impegno e umiltà , ti sei guadagnato il rispetto degli ultras. Grazie Ignazio”. Un bel riconoscimento dai propri tifosi, dovuto, viste le oltre 300 partite giocate con il Milan. A prescindere da tutto, ogni tifoso rossonero rispetta Abate. Pochi gol, qualche titolo e lacrime per Abate durante il riscaldamento. Tanta emozione per lui, che quest’anno si è messo a disposizione della squadra giocando addirittura da difensore centrale, e benissimo.

Questo pomeriggio sarà l’ultimo saluto a San Siro non solo per Abate, ma anche per Cristian Zapata e José Mauri. Tutti in scadenza di contratto al 30 giugno 2019. Tra questi anche Riccardo Montolivo, che però non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati: per lui nessuna presenza stagionale.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it