L’addio appare sempre più vicino, il prezzo è fissato a 60 milioni

Il rapporto è ormai logoro, il Milan pensa seriamente alla cessione: 60 milioni e il top player può partire. Tutti i dettagli

Si torna a parlare di calciomercato. E in casa Milan ci sono importanti novità che riguardano la possibile cessione di un pezzo da novanta dello scacchiere rossonero. Le voci si rincorrevano già da qualche settimana, ma il polverone alzato da mister Fonseca a margine della vittoria in Champions League ha dato un’ulteriore conferma che presto l’addio potrebbe diventare cosa concreta.

“Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se tutti in squadra possono dire questo”, ha detto il tecnico portoghese, visibilmente scontento dopo il successo per 2-1 contro la Stella Rossa. “Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili”, ha aggiunto amareggiato.

Poi il suo tono si è fatto ancora più duro: “Abbiamo l’obbligo di dare tutto. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o di Milan Futuro, lo farò. Senza problemi”. Quest’ultimo si tratta di un chiaro messaggio ai calciatori, ma soprattutto alla società: Fonseca vuole che vengano emarginati coloro che, a suo parere, non stanno onorando la causa rossonera.

Milan, Theo Hernandez sempre di più verso l’addio: dettagli e cifre

In tale contesto, è inevitabilmente venuto fuori il nome di Theo Hernandez, protagonista in questi mesi di svariati atteggiamenti controversi e di prestazioni molto al di sotto delle aspettative. Spesso il francese trasmette l’impressione di aver letteralmente staccato la spina alla sua esperienza milanista, tanto che lo stesso club rossonero sembrerebbe aver rinunciato alla sua difesa (dai frequenti attacchi di Fonseca) ed essersi rassegnato alla cessione.

Insomma, tutto lascia presagire che la strade di Theo Hernandez e del Milan si separeranno in tempi brevi. Difficile, ma non impossibile, che l’addio possa registrarsi a gennaio, quando poi il Diavolo avrebbe grosse difficoltà nel trovare un sostituto all’altezza. Molto più probabile che il divorzio possa avvenire nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Stando alle indiscrezioni, Ibrahimovic e compagni avrebbero anche già fissato il prezzo sul cartellino del forte esterno francese: chiunque vorrà aggiudicarselo dovrà sborsare 60 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026. Una cifra importante, ma non propriamente proibitiva per numerosi top club europei. Staremo a vedere.