È fatta per l’attaccante, in casa Milan si chiude la telenovela

Affare lampo: il Milan si prepara a salutarlo di nuovo, forse stavolta a titolo definitivo. I dettagli dell’operazione

Il Milan ha giocato la prima amichevole della stagione ieri contro l’Arsenal a Singapore, adesso volerà a Hong Kong per affrontare, sabato ancora alle 13:30, il Liverpool. La Pre Season Tour si concluderà con la partita contro il Perth Glory in Australia, prima del rientro in Italia. Per il primo impegno ufficiale bisognerà attendere metà agosto per il preliminare di Coppa Italia contro il Bari a San Siro. Nel frattempo, Massimiliano Allegri avrà presto a disposizione il nuovo terzino sinistro: ieri Pervis Estupinan è arrivato in Italia, ha svolto le visite mediche e firmato il contratto. Arriva dal Brighton per poco meno di 20 milioni.

Adesso c’è la necessità di prendere un altro terzino ma a destra, corsia rimasta vuota dopo il non riscatto di Walker e l’uscita sempre più vicina di Emerson Royal (ieri Allegri ha usato una difesa a tre con Saelemaekers esterno a tutta fascia). Intanto, Tare è al lavoro per piazzare gli esuberi e per uno di questi sembra molto vicina la svolta in queste ultime ore.

Addio al Milan, affare lampo: ci siamo

In questi giorni vi abbiamo parlato della possibilità di utilizzare il cartellino di Lorenzo Colombo per arrivare a Giovanni Leoni del Parma, ma a quanto pare non ci sono le condizioni per farlo. Ecco quindi che l’attaccante sta per trovare una nuova sistemazione dopo i prestiti a Monza, Lecce ed Empoli. L’accordo è ad un passo e la formula ha convinto Tare e Furlani ad accettare questa possibilità.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, siamo molto vicini per il passaggio di Colombo al Genoa. Il giornalista sottolinea che le condizioni proposte dal Genoa hanno reso più semplice la trattativa, ecco perché, nel giro di pochi giorni, si può già arrivare ad una chiusura. Colombo dovrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto, che con alcune condizioni potrebbe diventare obbligo. Dopo l’addio di Tommaso Pobega, tornato al Bologna ma a condizioni diverse rispetto a quelle dello scorso anno, il Milan si prepara a salutare un altro prodotto del suo settore giovanile. Con la speranza che questa possa essere la volta definitiva: Colombo è un giocatore dalle ottime qualità, ma è evidente che in casa rossonera non puntino su di lui. A queste condizioni, quindi, meglio separarsi per sempre: è meglio per il club e anche per il ragazzo, che da anni continua a fare avanti e indietro da Milanello.