Il terzino destro è in casa, Allegri è convinto di poterlo “trasformare”

Il Milan può rinunciare all’acquisto del terzino destro. Ecco cosa sta accadendo: la scelta del tecnico livornese sorprende

Nella giornata di ieri il Milan ha accolto a braccia aperte Pervis Josué Estupiñán Tenorio. Il terzino ecuadoriano è l’erede di Theo Hernandez. Un investimento di poco inferiore ai 20 milioni di euro per colui che andrà a ricoprire il ruolo che negli ultimi anni è stato del giocatore francese.

C’è curiosità per capire come l’ormai ex Brighton riuscirà a far dimenticare il nuovo giocatore dell’Al Hilal. Nella sfida contro l’Arsenal, nel frattempo, Massimiliano Allegri ha puntato su Davide Bartesaghi. Sarà lui il vice Estupiñán. Sulla destra, invece, c’è stato spazio per Fikayo Tomori, in una sorta di difesa a tre, che prevedeva Malick Thiaw al centro e Pavlovic sulla sinistra. Nella stessa corsia dell’inglese, che ha dunque giocato da braccetto, c’era Alexis Saelemaekers, che ha coperto tutta la fascia da quinto. Massimiliano Allegri ha dunque sopperito così alla mancanza di un terzino destro.

Dopo Estupiñán, occhi sulla destra: la situazione in casa Milan

Dopo l’acquisto di Estupiñán, il Milan è chiamato a guardare sulla destra. Il terzino che prenderà il posto occupato prima da Davide Calabria, poi da Kyle Walker, non sarà certo Pubill, che ha sposato il progetto dell’Atletico Madrid. Il calciatore ha atteso il Milan, che però non ha mai affondato.

In cima alla lista dei desideri continua ad esserci Doué, ma il costo del suo cartellino non corrisponde alla valutazione fatta dal Diavolo. Serve, dunque, ancora trattare. Sullo sfondo c’è Singo, proposto al club rossonero. Alternative? Non è detto che alla fine non si rimanga così: con Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Alex Jimenez non mancano le alternative per Massimiliano Allegri.

I soldi potrebbero dunque essere utilizzati per acquistare un centrale, che può tornare utile maggiormente soprattutto se il tecnico livornese dovesse decidere di continuare a giocare con una difesa a tre. La situazione, dunque, va monitorata con attenzione. Il Milan, che aspetta che il Club Brugge liberi Ardon Jashari, dovrà investire anche per l’acquisto di un centravanti (attenzioni puntate soprattutto su Dusan Vlahovic). Il calciomercato rossonero, dunque, è ancora abbastanza lungo e le sorprese sono dietro l’angolo. Nei prossimi giorni capiremo dove si concentreranno gli sforzi di Igli Tare