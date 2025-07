Addio Milan e futuro ancora in Serie A, scelta a sorpresa

Futuro a sorpresa per un giocatore rossonero: una squadra italiana che lotta per la salvezza ha chiesto informazioni

Il Milan ha giocato ieri a Singapore la prima amichevole del Pre Season Tour. I rossoneri hanno affrontato l’Arsenal e, nei novanta regolamentari, hanno perso uno a zero con la rete decisiva di Saka nel secondo tempo. Dopodiché, come prevede il torneo, si sono comunque calciati i rigori, e lì invece ha vinto il Milan con gol decisivo del giovanissimo Christian Comotto, aggregato alla prima squadra per questo ritiro. Abbiamo visto un 5-4-1 molto difensivo con il solo Leao lasciato libero da compiti difensivi nel ruolo di attaccante.

Nella ripresa, Allegri ha dato spazio anche ad altri giocatori ed è entrato anche Noah Okafor, reduce dal prestito di soli sei mesi al Napoli: sono bastati comunque per renderlo campione d’Italia, dopo aver vinto anche la Supercoppa col Milan ad inizio gennaio. Acquistato nell’estate del 2023 per poco più di 10 milioni, lo svizzero non ha avuto il rendimento che ci si aspettava e adesso è di nuovo in uscita. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia con due squadre pronte ad acquistarlo.

Okafor ancora in Serie A, clamorosa idea

Sappiamo da tempo che Okafor è un profilo che piace e non poco a Vincenzo Italiano e al Bologna, società con la quale si è già fatta l’operazione Tommaso Pobega. Anche lui, come Okafor, non era stato riscattato dai rossoblu, ma le due squadre sono arrivate ad un altro accordo per il ritorno del prodotto del settore giovanile rossonero nel capoluogo emiliano. I contatti con Giovanni Sartori proseguono proprio per Okafor, ma c’è una novità.

Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota, Okafor sarebbe finito anche nel mirino di Corvino e del Lecce. I pugliesi sono alla ricerca di rinforzi in attacco. Dal Milan hanno già preso Francesco Camarda (in gol tre volte ieri nell’amichevole contro il Netz) con una strana operazione in prestito con diritto di riscatto più contro riscatto e vari bonus per favorire il suo impiego. Le parti potrebbero adesso fare un’altra operazione con Okafor. Insomma, dopo Milan e Napoli, lo svizzero potrebbe vestire un’altra maglia italiana. A gennaio scorso, prima di approdare alla corte di Antonio Conte, era stato ad un passo dal Lipsia, ma qualcosa andò storto durante le visite mediche. Ora Okafor sta bene e vuole ripartire nella piazza giusta e da protagonista, Bologna e Lecce potrebbero dargli l’opportunità giusta.