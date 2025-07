Non solo Vlahovic, Juve spiazzata: il Milan scippa il campione a Tudor

Il club rossonero è pronto a fare uno sgarbo ai bianconeri: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

La scorsa estate è stato un giocatore del Milan a trasferirsi a Torino, a condizioni più che favorevoli. Pierre Kalulu dopo una stagione in prestito è così diventato bianconero a titolo definitivo per una cifra totale di circa venti milioni di euro. Il cambio di maglia del giocatore conferma come i rapporti tra le due società siano davvero ottimi.

La prova è arrivata anche a gennaio, quando il Milan e la Juventus avevano di fatto trovato un accordo anche per Fikayo Tomori. Per 25 milioni di euro il giocatore sarebbe dovuto trasferirsi in Piemonte, raggiungendo il compagno Pierre Kalulu e andando a formare quella coppia di centrali con cui il Diavolo di Stefano Pioli vinse lo Scudetto.

Le titubanze dell’inglese e la ferma volontà di Sergio Conceicao di puntare su di lui fecero poi saltare la trattativa. I rapporti, come detto, tra Milan e Juve sono davvero buoni. In questa calda estate, a fare la tratta Torino-Milano potrebbe essere un giocatore che attualmente milita in bianconero.

Milan, non solo Vlahovic: altra idea di Tare

Stiamo chiaramente parlando di Dusan Vlahovic, che non rientra più nei piani della Vecchia Signora e che può lasciare Torino negli ultimi giorni del calciomercato. E’ difficile che ciò avvenga ad una cifra superiore ai 15 milioni di euro. La Juve sa benissimo che occorre fare un prezzo di favore per riuscire a liberarsi dell’ex Fiorentina.

Far minusvalenza è un problema relativo. Sarebbe un grosso guaio tenersi un giocatore scontento che non piace più a nessuno: né all’allenatore, Igor Tudor, né alla tifoseria. Il popolo bianconero, oltre a Jonathan David aspetta l’arrivo di un altro attaccante. Il nome è chiaramente quello di Kolo Muani, di proprietà del Psg.

La sorpresa per il Milan, come riporta La Repubblica, può essere rappresentata proprio dal giocatore francese: secondo il quotidiano il Diavolo starebbe pensando proprio a lui. Se non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Vlahovic alle giuste condizioni, attenzione, dunque, al calciatore transalpino che il Milan aveva sondato già durante il calciomercato di gennaio, prima di prendere Santiago Gimenez. Ora un ritorno di fiamma, anche se le caratteristiche non sono proprio quelle del centravanti. Chissà che non si tratti di una manovra di disturbo.