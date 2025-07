Vlahovic rossonero con lo scambio: affare clamoroso Milan-Juve

L’attaccante serbo potrebbe approdare alla corte di Allegri: i club stanno pensando a uno scambio.

Il Milan sta cercando di accelerare il proprio calciomercato in questi giorni. Tra entrate e uscite Igli Tare sta provando a chiudere più operazioni. Per quanto riguarda la campagna acquisti, è stato appena preso Pervis Estupiñan dal Brighton per il ruolo di terzino sinistro. Andrà ad occupare il posto lasciato libero da Theo Hernandez, trasferitosi in Arabia Saudita all’Al Hilal.

Adesso la società rossonera vuole mettere a segno almeno altri tre colpi: un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Per quest’ultimo ruolo si continua a parlare di Dusan Vlahovic come obiettivo primario. Non è un segreto che il centravanti serbo abbia ormai rotto con la Juventus e che, con un contratto in scadenza a giugno 2026, sia ormai in uscita da Torino. Massimiliano Allegri lo conosce molto bene e lo accoglierebbe volentieri a Milano.

Vlahovic al Milan: scambio con la Juve?

Sono già partiti i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. La Juventus non può fissare un prezzo troppo alto per il cartellino, considerata la scadenza contrattuale ravvicinata. 25 milioni di euro bastano, anche perché per evitare una minusvalenza a bilancio i bianconeri lo devono vendere ad almeno 19,55 milioni di euro. È questo il valore residuo al 30 giugno 2025.

Stamane La Gazzetta dello Sport lancia l’ipotesi che il Milan possa arrivare a Vlahovic tramite uno scambio. Il nome giusto potrebbe essere quello di Malick Thiaw, valutato proprio 25 milioni di euro, cifra alla quale i rossoneri stavano per venderlo al Como (lui ha detto no al trasferimento). A Igor Tudor piace molto Strahinja Pavlovic, però sembra che Massimiliano Allegri non voglia perderlo, ci punta per la nuova stagione.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che Vlahovic ha uno stipendio altissimo: l’ultimo anno di contratto con la Juve prevede 12 milioni di euro netti. Il Milan non può offrire una cifra del genere. In rossonero il più pagato è Rafael Leao, che arriva a 7 con i bonus. L’ex Fiorentina dovrebbe rivedere le proprie pretese economiche per favorire un trasferimento a Milano.

Verso fine luglio-inizio agosto la trattativa potrebbe decollare. La Juventus ha una certa fretta di liberarsi di Vlahovic e il Milan vorrebbe il nuovo numero 9 un po’ prima dell’inizio del campionato. Senza scordare che la squadra di Allegri inizierà la nuova stagione ufficialmente il 17 agosto, quando sfiderà il Bari in Coppa Italia.