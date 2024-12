Il Milan rischia grosso, Fonseca aspetta: ora il colpo è d’obbligo

Il Milan deve fare i conti con un’emergenza a centrocampo: il Diavolo ha davvero gli uomini contati in mediana. Serve un nuovo acquisto

Milan in emergenza. L’infortunio di Yunus Musah rischia di mettere nei guai Paulo Fonseca: il centrocampista ha accusato un guaio muscolare, che non lo farà giocare contro il Genoa, ma è fortemente a rischio la sua presenza anche contro il Verona, venerdì sera.

Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma il rischio è davvero concreto. Il tecnico portoghese deve dunque incrociare le dita: al momento gli unici centrocampisti di ruolo sono, infatti, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Anche Ruben Loftus-Cheek è out per infortunio. L’emergenza è totale, considerando che Ismael Bennacer, tornato a Milanello, non è ancora pronto. C’è un altro fattore da tenere in considerazione: il centrocampista francese, ex Monaco, è diffidato e se dovesse ricevere una ammonizione contro il Genoa salterebbe la sfida del Bentegodi. Un grosso guaio per il Milan, che fa capire come ci sia assolutamente bisogno di un nuovo centrocampista da acquistare nel corso del mercato di gennaio. Bisogna aggiungere, inoltre, che né Musah né Loftus-Cheek non sono visti da Fonseca come mediani.

Calciomercato Milan, caccia al centrocampista: colpo in Serie A

Il Milan guarda dunque al mercato. Anche con il rientro di Ismael Bennacer, il Diavolo è pronto a mettere le mani su un nuovo centrocampista, che possa permettere a Paulo Fonseca di avere un’alternativa.

L’idea principale della dirigenza è quella di pescare dal massimo campionato italiano, così da permettere al nuovo acquisto di adattarsi il prima possibile. Il profilo che più piace al Milan, non è un segreto, è quello di Ricci, ma il Torino vuole ben oltre 30 milioni di euro. Difficile che Cairo faccia sconti a gennaio. Così si seguono anche altri profili: tra questi il più apprezzato è sicuramente Belahyane, che può lasciare il Verona per 10-15 milioni di euro. Bisogna battere soprattutto la concorrenza della Lazio di Marco Baroni. Attenzione, inoltre, al nome di Frendrup che stasera sfiderà il Milan a San Siro. Un altro profilo che piace davvero tanto a Geoffrey Moncada è quello di Bondo, ma il Monza è poco propenso a lasciarlo andare già durante il prossimo calciomercato. E’ un titolare inamovibile di Nesta e la situazione in classifica è davvero complicata. Non si può escludere, inoltre, l’arrivo di un centrocampista dall’estero