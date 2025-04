Va di nuovo ko: stagione finita, Milan con le mani tra i capelli

L’infortunio in casa Real Madrid fa suonare l’allarme ai rossoneri: il difensore potrebbe finire nel mirino dei Blancos

Il Milan è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. La ricerca del direttore sportivo vive una fase di stallo: i contatti con Tare proseguono, di recente è stato fatto un nuovo tentativo con Paratici (declinato gentilmente dall’ex dirigente juventino) e Furlani continua ad insistere per Tony D’Amico dell’Atalanta. Nessuna decisione è stata presa e, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non si può escludere un clamoroso scenario: niente direttore sportivo e organigramma immutato con Furlani amministratore delegato, Moncada uomo mercato e Ibrahimovic consulente della proprietà.

Qualunque sia la decisione, è fondamentale prenderla il prima possibile: c’è un allenatore da scegliere e, soprattutto, un calciomercato da impostare. La rosa va completata al meglio per far sì che diventi squadra: bisogna prendere delle decisioni importanti, in entrata e in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, il Milan deve fare diverse valutazioni e tutte dipenderanno dalle offerte in arrivo.

Dal Milan al Real Madrid, è il sostituto di Alaba

Senza la Champions League, il Milan dovrà giustamente fare delle riflessioni importanti. La politica della società è da sempre molto chiara: ogni offerta importante e in linea con le valutazioni verrà presa in considerazione. Uno dei giocatori che attira di più l’attenzione all’estero e non solo è Malick Thiaw, fra i migliori della squadra per rendimento in questa stagione. L’anno scorso il Newcastle ci ha provato, adesso l’offerta potrebbe arrivare da uno dei club migliori al mondo.

In casa Real Madrid si stanno facendo delle valutazioni in merito a David Alaba: il difensore ha continui problemi fisici e il recente infortunio lo ha costretto allo stop fino a fine stagione. In scadenza di contratto a giugno 2026, il difensore austriaco potrebbe essere ceduto a giugno e, in tal caso, servirebbe un sostituto. Per questo i Blancos starebbero pensando a Thiaw: un’offerta da 30-40 milioni potrebbe convincere il Milan a cederlo. Al momento non ci sono trattative in corso né interessamenti concreti: è solo un’ipotesi considerando la volontà del Real di prendere un nuovo difensore e la possibilità che il Milan decida di fare cassa (ma di base non ne ha bisogno).

Oltre al tedesco, che piace anche a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, i rossoneri saluteranno sicuramente Tomori, che era stato già ceduto a gennaio al Tottenham: di recente, con il cambio di modulo, ha ritrovato minuti, ma il suo percorso milanista sembra essere ormai arrivato alla fine.