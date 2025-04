I tifosi trattengono a stento la commozione, Sinner lascia tutti senza parole

L’iniziativa di Sinner da brividi: il tennista italiano protagonista di una splendida novità, l’annuncio commuove i tifosi

La squalifica di Jannik Sinner è ormai arrivata alle battute finali. Dopo tre mesi di stop forzato, in seguito al patteggiamento con la WADA per chiudere il caso Clostebol, l’altoatesino tornerà molto presto in presto. Appuntamento ad inizio maggio per gli Internazionali d’Italia a Roma: il numero uno al mondo sarà in campo, come annunciato qualche settimana fa dalla Federazione. E questo ha aiutato, e non poco, a raggiungere grandi numeri al botteghino. L’attesa è enorme per il ritorno: per Jannik sono stati mesi difficili, ma ne ha approfittato per riposare e per lavorare su cose che una stagione normale di tennis non ti permetterebbe di fare.

Anche in sua assenza, e con poca esposizione mediatica, si è parlato tanto di lui; o meglio, lo hanno fatto i suoi “nemici”. In tanti si sono espressi in maniera molto dura nei suoi confronti e della squalifica, a partire da Federica Pellegrini, la leggenda del nuoto italiano. Jannik a tutto ciò non ha mai risposto e, anzi, ha sfruttato questo tempo a disposizione anche per iniziative di grande cuore.

L’iniziativa di Sinner è da brividi, i dettagli

Nelle ultime ore, Sinner ha annunciato la nascita della sua fondazione: si chiama Jannik Sinner Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro che vuole aiutare i bambini attraverso lo sport, in Italia e non solo. “Lo sport mi ha insegnato lezioni preziose: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo siano vale la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro vogliamo mostrare ai ragazzi cosa è possibile fare, non solo nello sport ma anche nella vita“, le parole del tennista.

Alex Vittur, manager di Sinner, è nel consiglio di amministrazione della fondazione. Nel gruppo c’è anche Luca Maestri, ex direttore finanziario di Apple. La direttrice è Christina Tauber, che si occuperà di dirigere le operazioni quotidiane. L’obiettivo finale di questa Fondazione è quella di sostenere programmi sportivi accessibili a tutti i bambini, così che tutti possano parteciparvi. Una splendida iniziativa accolta con grande clamore ed entusiasmo da parte dei tifosi di Sinner, che hanno sempre apprezzato di lui, oltre alle qualità tecniche in campo, anche le sue doti umane. Inoltre, questa idea è perfetta per spazzare via un po’ di immagini negative sul suo conto in seguito al caso Clostebol: in troppi si sono esposti contro di lui in maniera inappropriata e questa iniziativa è il modo migliore per rispondere alle critiche.