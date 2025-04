Bologna-Milan a rischio: bomba sulla finale di Coppa Italia

L’attenzione del Milan è tutta rivolta per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio contro il Bologna ed arrivano importanti notizie in merito.

La difficile stagione in campionato e Champions League da parte del Milan ha portato i rossoneri a puntare tutto sulla Coppa Italia riuscendo a raggiungere la finale grazie allo strepitoso 3-0 conquistato nel ritorno della semifinale contro l’Inter.

La finale di Roma sarà fondamentale sia per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale sia per provare a raggiungere la qualificazione all’Europa League in vista del 2025/2026. Arrivare all’Europa tramite il campionato è diventato di fatto impossibile per il Milan che è nono in classifica con pochissime possibilità di raggiungere le squadre che lo precedono. Tutti i pensieri dei tifosi rossoneri sono quindi rivolti alla gara secca che gli uomini di Conceicao dovranno vivere contro quelli di Italiano a Roma il prossimo 14 maggio.

Assenza pesante in vista della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan rischia di avere una pesante assenza con Dan Ndoye che proverà a recuperare per la partita di Roma ma al momento appare difficile che possa essere tra i titolari.

Lo svizzero si è fermato nei giorni scorsi per un risentimento muscolare alla coscia che potrebbe tenerlo fuori per un periodo che va dalle due alle tre settimane. Al momento appare complicato per Vincenzo Italiano riuscire ad avere al meglio l’esterno offensivo per la partita di Roma ma l’obiettivo del Bologna è quello di provare ad avere Ndoye a disposizione almeno per la panchina.

Il Bologna è ancora in lotta per un posto in Europa tramite il campionato ed il club rossoblu sa quanto sia importante non forzare i tempi di recupero di uno dei giocatori più importanti della rosa che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ultime due gare di Serie A. Le condizioni di Dan Ndoye verranno valutate di giorno in giorno con Vincenzo Italiano che è già al lavoro per cercare di capire quali possano essere le alternative in attacco all’ex Basilea.

La sensazione è che, se non dovesse farcela Ndoye, l’ex allenatore della Fiorentina possa puntare su Riccardo Orsolini e Benjamin Dominguez sulle fase con Nicolò Cambiaghi pronto a subentrare in caso di necessità. Per il ruolo di centravanti resta viva la concorrenza tra Dallinga e Castro con l’olandese che nelle ultime settimane sembra aver superato il compagno di reparto nelle gerarchie di Vincenzo Italiano.