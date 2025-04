Maldini ancora al Milan: l’annuncio dell’ex rossonero

Paolo Maldini ancora nel mondo del calcio e in quello rossonero. Le parole dell’ex rossonero non lasciano dubbi: ecco le sue dichiarazioni

Sono giornate intense per il tifoso del Milan. Tifoso che aspetta novità per quanto riguarda il nuovo Direttore sportivo e l’allenatore della prossima stagione. Due tematiche alquanto calde sulle quali al momento non c’è alcuna chiarezza. Sergio Conceicao e i suoi uomini sono a lavoro per preparare la prossima partita di campionato, ma allo stesso tempo pensano già alla finale di Coppa Italia. Una finale che può rendere meno amara una stagione alquanto deludente.

Fra qualche giorno dunque si potrà pensare solo ed esclusivamente a programmare la prossima di annata. Come detto ci sono soprattutto due nodi da sciogliere, quello relativo all’allenatore e quello del nuovo Direttore sportivo.

Interrogato in merito, uno che di di calcio e di Milan ne sa tanto, come Clarence Seedorf si è così espresso – nel corso di un’intervista a La Repubblica: “Le valutazioni sull’allenatore vanno fatte sull’intera stagione, non sul risultato di una o due partite. Vale anche per chi si trova in posizioni di potere”.

In questi giorni, d’altronde, si sta tanto parlando di una possibile conferma di Sergio Conceicao. Un’idea che non sposano tutti i tifosi, ma molti pensano che il portoghese andrebbe confermato qualora la società decidesse di puntare su un allenatore diverso da Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

“Tutti hanno apprezzato il lavoro di Maldini”

Le scommesse non sono più ben accette da parte dei sostenitori del Diavolo, che vogliono tornare a vincere. La speranza è che presto arrivi anche un Direttore sportivo, che possa aiutare a prendere le decisioni giuste. Ma le sensazioni recenti spingono a pensare che il Milan potrebbe optare di rimanere senza un Ds.

Ma il lavoro di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic fin qui non ha convinto proprio nessuno. Tanto che si rimpiange Paolo Maldini.

Clarence Seedorf ovviamente punterebbe ad occhi chiusi su colui che è stato suo compagno con la maglia rossonera: “Se un giorno Paolo Maldini potrà tornare nel calcio? Potrà essere utile al Milan, alla Nazionale o a qualsiasi realtà se potrà fare davvero delle scelte. Tutti hanno apprezzato il suo lavoro. E Paolo incarna i veri valori dello sport”. Ma al mondo Milan, forse, l’hanno pensata diversamente.