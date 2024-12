Lo scambio col Bologna può andare in porto: il Milan ci prova

I buoni rapporti tra Milan e Bologna potrebbero portare ad uno scambio tra i due club in vista della prossima stagione con i rossoneri che sono sulle tracce di una stella rossoblu.

Il Milan sta pensando a quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno tra il mercato di gennaio e quello della prossima stagione e guarda con attenzione in casa Bologna.

Il calciomercato non dorme mai e figurarsi quando mancano meno di tre settimane alla riapertura ufficiale delle trattative con la sessione invernale. Il Milan è in difficoltà per quello che riguarda il centrocampo con Paulo Fonseca che ha chiesto alla propria dirigenza l’intervento per cercare di arrivare ad un nuovo mediano che possa dare il cambio alla coppia formata da Fofana e Reijnders. Nel frattempo però si lavora anche alle mosse per la prossima stagione con un calciatore del Bologna che è finito nel mirino dei rossoneri.

Milan, c’è l’idea di uno scambio col Bologna: i rossoneri affondano il colpo

Nel mirino del Milan c’è Sam Beukema. Il difensore del Bologna è uno degli obiettivi dei rossoneri in vista della prossima estate e l’intenzione di Zlatan Ibrahimovic e del resto della dirigenza è quella di sfruttare il cartellino di Tommaso Pobega, ora in prestito ai rossoblu per abbassare la richiesta economica.

Il centrocampista italiano è passato in prestito al Bologna nel finale del mercato estivo con gli emiliani che dovranno versare circa 10 milioni di euro per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. L’idea del Milan è quella di aggiungere circa 12 milioni alla cessione di Pobega per provare ad assicurarsi Beukema.

Il Bologna finora è stato chiaro con chi si è fatto avanti per il centrale olandese affermando che non si tratta la cessione dell’olandese durante la sessione di mercato invernale. Sarà invece difficile per i rossoblu trattenere il giocatore in vista della prossima estate quando ci sarà l’assalto di diverse big europee con gli emiliani che valutano l’ex AZ Alkmaar circa 30 milioni di euro.

Sam Beukema è uno dei migliori difensori centrali di questo campionato con l’olandese che è finito nel mirino di diverse squadre, dalla Juventus al Real Madrid passando per Liverpool e Inter, tutte con il classe 1998 nel mirino. La speranza del Milan è che i buoni rapporti tra le due dirigenze possano facilitare il colpo per i rossoneri che, oltre al riscatto di Pobega, potrebbero pensare di concedere il prestito di una delle giovani stelle del Milan Futuro come Zeroli o Liberali.