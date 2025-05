Scelta ufficiale per Saelemaekers: la decisione della Roma, è tutto ribaltato

Stasera è arrivata ancora una prova. La decisione ufficiale non lascia davvero dubbi: ecco cosa è successo a Roma con Alexis Saelemaekers

La Roma è uscita più volte allo scoperto con Alexis Saelemaekers. Sia il Direttore sportivo giallorosso, Ghisolfi, che il tecnico, Claudio Ranieri, hanno dichiarato in passato di volersi tenere l’esterno belga.

Il calciatore, d’altronde, è stato fin qui autore di una grande stagione. Il classe 1999 ha dimostrato di poter essere un autentico jolly, capace di giocare sia a destra che a sinistra, sia da esterno alto che da esterno basso.

Con il tecnico italiano è dunque diventato subito un punto fermo della squadra, un insostituibile. Sono così 28 le partite disputate da Alexis Saelemaekers con la maglia giallorosso, per poco meno di 1700 minuti. L’esterno è riuscito a segnare e a fornire lo stesso numero di gol e assist, ben sei.

Alla Roma – come detto – hanno manifestato la volontà di trattenere Saelemaekers, facendo capire che in estate il club giallorosso e il Milan avevano trovato una bozza di intesa. Da ambienti vicini al club capitolino è pure trapelato il prezzo dell’eventuale acquisto del belga, inferiore ai quindici milioni di euro. Una cifra per la quale il Milan non venderà mai il proprio calciatore.

Dalle parti di via Aldo Rossi, c’è, infatti, la convinzione che il valore di Saelemaekers sia cresciuto e non di poco e per meno di 25 milioni di euro non lo lascerà andare.

Milan, futuro da scrivere per Saelemaekers

Il futuro di Saelemaekers, dunque, resta tutto da scrivere e non ha nulla a che vedere con quello di Tammy Abraham, sempre più destinato a fare le valigie e a tornare nella Capitale.

Stasera nel frattempo è arrivato il secondo segnale chiaro da parte della Roma: Alexis Saelemaekers è rimasto ancora in panchina per tutta la partita, contro la Fiorentina. Era successo lo stesso contro l’Inter.

Claudio Ranieri, di fatto, si è affidato a chiunque dei giocatori offensivi e non al belga: sono entrati El Shaarawy e Baldanzi, ma anche Rensch, ma Saelemaekers è rimasto fuori, come con i nerazzurri a San Siro.

Cosa c’è dietro le due panchine? Una condizione fisica non ottimale? Non la sappiamo, di certo c’è che tra il Milan e la Roma non c’è alcun accordo per la cessione di Saelemaekers e le panchine potrebbero un tentativo di far abbassare il prezzo.

Un tentativo, che chiaramente, difficilmente servirà. Il Milan non ha intenzione di fare sconti ed è convinto del valore del proprio calciatore, che piace tantissimo anche in Premier League. Qualora ritornasse alla base, dunque, si prenderebbe in considerazione ancora la cessione, al giusto prezzo, ma soprattutto l’idea di tenersi Saelemaekers, qualora ci fosse l’approvazione del tecnico