Sembrava fatta ma il rinnovo è saltato: dirà addio al Milan in estate

Niente da fare per il rinnovo con il Milan: saluterà i rossoneri a giugno. La decisione è dolorosa ma inevitabile

I rinnovi di contratto sono un tema molto caldo in casa rossonera. Nelle scorse settimane è arrivata l’importante firma di Tijjani Reijnders: nel momento più difficile della stagione del Milan, l’olandese, il migliore per rendimento quest’anno insieme a Pulisic, ha deciso di rinnovare. Legatissimo alla città, dove è nato anche il suo primogenito, l’ex AZ Alkmaar ha deciso di sposare la causa milanista fino al 2030. Blindatissimo, ma le offerte per lui non mancheranno e, si sa, la società le prenderà in considerazione se dovessero toccare cifre importanti.

Il rinnovo è comunque un segnale importante, e presto dovrebbe arrivare anche quello di Pulisic. I termini: ingaggio ritoccato e accordo fino al 2029. C’è ancora attesa invece per Mike Maignan: anche il suo sembrava cosa fatta ma l’annuncio tarda ad arrivare. C’è chi parla di ripensamenti da parte del club, ma le prestazioni del francese di recente sono tornati a livello da top al mondo. Furlani&co., insomma, di scuse non ne hanno. Grossi dubbi per Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026: senza rinnovo, è facile pensare ad un addio. E sembra inevitabile anche un altro saluto a parametro zero.

Niente rinnovo: doloroso addio al Milan

Il Milan che ha vinto lo Scudetto nel 2022 non esiste (quasi) più: al momento i giocatori rimasti sono soltanto sei ma a giugno potrebbero diventare tre: Leao, Gabbia e Maignan. Chi può andar via: Theo Hernandez e Tomori. Chi andrà via sicuramente: Alessandro Florenzi. Per l’ex Roma è stata una stagione da incubo con il gravissimo infortunio al ginocchio durante la tournée negli USA ad agosto: è rientrato solo di recente ma finora non ha ancora visto il campo.

Potremmo rivedere Florenzi in queste ultime gare di campionato, magari già lunedì contro il Genoa. Non giocherà fino a quando non sarà certo al 100% di poter dare il suo contributo: i precedenti e l’età non consentono errori. Anche perché a giugno dovrà trovarsi una nuova squadra. Qualche settimana fa si parlava di una ipotesi rinnovo, così da dargli la possibilità di lasciare il Milan in maniera diversa e non con un brutto infortunio.

Ad oggi però la firma sembra impossibile o quasi: il terzino sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri a giugno. La sua avventura milanista è stata importante: anche se è a Milanello è da pochi anni, è diventato subito un leader, fondamentale per lo spogliatoio nei mesi decisivi per lo Scudetto. Il suo saluto al Milan e a San Siro sarà sicuramente toccante.