Potrebbe non essere finita l’avventura di Luka Modric al Milan con il centrocampista croato che avrebbe voglia di proseguire la sua avventura in rossonero.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe restare al Milan in vista della prossima stagione con il croato che sarebbe pronto a vivere l’ultima stagione della sua carriera con la maglia rossonera.

Prossimo dal compiere 41 anni, il centrocampista centrale non potrà chiaramente disputare tutte le partite della prossima stagione e, non è da escludere, che gli possano essere risparmiate alcune trasferte di Europa League per permettergli di riposare. Sarà fondamentale il colloquio che avrà con Amorim col tecnico portoghese che avrebbe già le idee chiare su quello che dovrà essere il suo impiego in un centrocampo a due.