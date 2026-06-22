Ismael Saibari è stato molto vicino al Milan negli ultimi mesi con Igli Tare e Massimiliano Allegri che stavano lavorando per portare il calciatore in rossonero in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, il Milan aveva già impostato un’operazione che avrebbe potuto portare il calciatore marocchino in Serie A in vista della prossima stagione. Un affare che, con l’addio dei due al Milan, è chiaramente saltata.

In questo momento il Bayern Monaco si è di fatto assicurato l’attaccante, andando a versare circa 55 milioni di euro nelle casse del PSV.