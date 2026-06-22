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Saibari-Milan, spunta il retroscena a sorpresa

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Ismael Saibari è stato molto vicino al Milan negli ultimi mesi con Igli Tare e Massimiliano Allegri che stavano lavorando per portare il calciatore in rossonero in vista della prossima stagione.

Saibari
Il Milan è stato vicino a Saibari (Ansa Foto) – milanlive.it

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, il Milan aveva già impostato un’operazione che avrebbe potuto portare il calciatore marocchino in Serie A in vista della prossima stagione. Un affare che, con l’addio dei due al Milan, è chiaramente saltata.

In questo momento il Bayern Monaco si è di fatto assicurato l’attaccante, andando a versare circa 55 milioni di euro nelle casse del PSV.