Ruben Amorim ha presentato la sua prima richiesta di mercato al Milan con il tecnico portoghese che avrebbe indicato un calciatore che conosce bene per sistemare la rosa della squadra rossonera.

Stando a quanto affermato da Record, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla proprietà l’acquisto di Pedro Gonçalves, attaccante esterno dello Sporting che ha fatto molto bene sotto la sua guida e anche nell’ultima stagione vissuta con la maglia del club lusitano.

Un classe 1998, ha un contratto fino al 2030 con lo Sporting che lo valuta attorno ai 25 milioni di euro. Un giocatore che potrebbe andare a prendere il posto di Rafael Leao nell’attacco rossonero qualora il Milan riuscisse a trovare una squadra disposta a spendere i 50 milioni di euro richiesti per la cessione del numero 10.