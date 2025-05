Titolare dopo due mesi, Conceicao lo rilancia a Genova: è la sua occasione

Conceicao potrebbe schierarlo dal primo minuto domani a Genova dopo due mesi dall’ultima volta, è una grande occasione per lui

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Genoa per questa giornata di Serie A. Entrambe le squadre non hanno grossi obiettivi: i rossoblu, grazie all’ottimo lavoro di Vieira, sono salvi ormai da tempo mentre ai rossoneri servirebbe un miracolo per poter raggiungere l’Europa League. Insomma, una classica partita di fine stagione, che ha poco da dire. Un’occasione per alcuni di mettersi in mostra, soprattutto sponda milanista in ottica finale di Coppa Italia.

Conceicao è stato chiaro in conferenza stampa: nessun ragionamento, scenderà in campo la formazione migliore. Ma deve fare i conti con le assenze: Sottil, Bondo e Abraham. Nessuno dei tre sarà della gara e quindi c’è il dubbio su chi sarà il centravanti titolare considerando che Luka Jovic è rientrato in gruppo sono negli ultimi giorni e va preservato. Ecco perché, a proposito di opportunità, si profila il ritorno in campo dal primo minuto di Santiago Gimenez.

La scelta di Conceicao per l’attacco

Il messicano non gioca una partita da titolare con il Milan dal 15 marzo scorso in occasione di Milan-Como. Da circa due mesi, quindi, l’ex Feyenoord gioca solo scampoli di partita. Ad incidere su questa forte decisione di Conceicao le condizioni di Abraham e Jovic, che hanno dato più garanzie, ed evidentemente anche il poco feeling tecnico fra l’allenatore e il giocatore (per una questione di caratteristiche).

Gimenez è però un investimento da preservare. Il Milan a gennaio ha investito oltre 30 milioni per acquistarlo ed è un dovere cercare di valorizzarlo al meglio nella prossima stagione, magari scegliendo un allenatore che sappia metterlo nelle migliori condizioni possibili. Il messicano non è un attaccante di raccordo alla Abraham o alla Jovic, è un centravanti d’area di rigore che ha bisogno di essere sostenuto dalla squadra e di ricevere palle gol. E fino ad oggi la squadra di Conceicao non è stata di certo eccelsa nella produzione offensiva.

A questo si aggiungono inevitabili difficoltà di adattamento di un ragazzo proveniente dall’Olanda e di 23 anni alla sua prima esperienza in un campionato importante come quello italiano. Insomma, tutto ampiamente prevedibile. Per quanto riguarda il resto della formazione che scenderà in campo domani, pochi dubbi: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Alex Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Leao e Pulisic a completare l’undici. La squadra titolare: prove d’esame definitive con vista finale.