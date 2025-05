Scatta il via libera per il bomber: Simeone lo toglie al Milan

Caccia al grande colpo in attacco, Simeone ora può scippare il Milan: il futuro del bomber sarà all’Atletico Madrid

Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione per il Milan, la finale di Coppa Italia contro il Bologna che potrebbe regalare il secondo trofeo stagionale alla squadra di Sergio Conceicao. Nel frattempo il focus è già sulla costruzione della squadra per la prossima stagione.

Non è un mistero: il Milan, in attesa che la sessione estiva di calciomercato riaprà ufficialmente i battenti, ha tutta l’intenzione di puntare su un grande attaccante. Dare tempo e modo a Santiago Gimenez di crescere e abituarsi al calcio italiano senza troppe pressioni, andando poi a prendere un altro bomber che magari conosce già la Serie A ed è pronto da subito a fare la differenza al centro dell’attacco rossonero.

Di nomi, nel corso degli ultimi mesi, ne sono venuti a galla parecchi. Sogni, idee o suggestioni. La realtà dei fatti parla, in primis, del praticamente certo addio di Tammy Abraham che tornerà a Roma dopo l’altalenante prestito in maglia rossonera. In attesa di capire se e quando Jovic firmerà il rinnovo di contratto, occhio alle entrate.

E in tal senso non arrivano buone notizie perché dalla Spagna giunge un’indiscrezione che non farà affatto piacere ai tifosi del ‘Diavolo’. Diego Simeone e l’Atletico Madrid programmano un pesantissimo scippo alla dirigenza di Via Aldo Rossi: lo scenario è davvero pazzesco.

Milan ko, va all’Atletico: beffa pesantissima in attacco

‘Fichajes.net’, portale iberico, ha nelle scorse ore riportato un’indiscrezione che da vicino coinvolge sia l’attacco del Milan sia quello dell’Atletico Madrid. Al centro di tutto un nome da urlo, che negli ultimi mesi ha fatto benissimo in Serie A e che alla dirigenza meneghina piace parecchio: Moise Kean.

L’attaccante della Fiorentina è reduce da un’annata eccezionale, nel quale è finalmente sbocciato nel calcio che conta. La Juve lo ha lasciato partire lo scorso agosto per appena 13 milioni di euro, adesso il 24enne di Vercelli vale molto di più. I ‘Colchoneros’ sono pronti a farsi avanti, ad anticipare i concorrenti come il Milan per portare in Spagna il centravanti azzurro che potrebbe assumere un ruolo di grande protagonista con l’Atletico Madrid.

Nel contratto firmato da Moise Kean con il club di Commisso, valido fino al 30 giugno 2029, esiste una clausola rescissoria relativamente bassa per il mercato odierno: 52 milioni di euro. Se Simeone come sembra dovesse effettivamente spingere per la firma di Kean, per il Milan sarebbe la fine. L’attaccante classe 2000 tra campionato e coppe fino a questo momento ha segnato 23 reti complessive, con 3 assist in 40 apparizioni con la maglia della Fiorentina.