Rimpianto Milan, era fatta a zero: ora costa 18 milioni

Il calciomercato è caratterizzato da molti dettagli con le trattative che possono andare in porto o sfumare in seguito a pochissimi particolari.

In casa Milan è tempo di valutazioni per cercare di costruire una rosa vincente in vista della prossima stagione con il club che guarda con rimpianto un calciatore che è stato ad un passo dai rossoneri.

Il Milan è concentrato particolarmente sulle cessioni in queste ore con Igli Tare che sa di dover sfoltire l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, diventato ancora più ampio per via del ritorno dei calciatori in prestito. Gli obiettivi di mercato del Milan in entrata sembrano essere ben chiari con i rossoneri che dovranno portare a disposizione di Allegri due nuovi terzini (uno destro e uno sinistro), un centrocampista centrale e una attaccante. Uno di questi ruoli è stato vicino dall’essere sistemato nel recente passato col Milan che ha visto poi sfuggire un’ottima occasione.

Milan, che rimpianto: uno dei migliori terzini è stato ad un passo

C’è rimpianto tra i tifosi del Milan per quello che poteva rivelarsi un ottimo colpo a basso colpo nel recente passato. Nel gennaio del 2024 il Milan fu ad un passo da Juan Miranda, terzino spagnolo ora in forza al Bologna, che aveva trovato l’accordo per l’arrivo in rossonero.

Nel finale del 2023 il Milan trovò l’accordo con Juan Miranda per il suo arrivo al Milan nel successivo mercato invernale con i rossoneri che avrebbero voluto inserirlo alle spalle di Theo Hernandez nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un colpo che avrebbe portato il club a pagare il cartellino dello spagnolo poco più di 3 milioni di euro avendo il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

La presenza di Theo Hernandez e l’aver tentennato troppo portarono il calciatore a voler chiudere il campionato con la maglia del Betis andandosi a liberare a costo zero l’estate successiva. Con un vero e proprio blitz il Bologna si è assicurato il suo cartellino portandosi a casa uno dei migliori terzini sinistri del campionato. Miranda si è dimostrato un vero e proprio punto di forza della squadra di Vincenzo Italiano che ha sollevato la Coppa Italia in finale proprio contro il Milan.

Ora il valore del calciatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro con il terzino che resterà al Bologna in vista della prossima stagione. Nel caso in cui i rossoblu dovessero vivere un’altra ottima annata, soprattutto in Europa, il valore dello spagnolo potrebbe alzarsi ulteriormente con il Milan che vedrebbe aumentare i propri rimpianti.