Milan, addio alle porte: risoluzione anticipata del contratto

Il Milan sta lavorando ad una serie di addii. Per un giocatore è pronta la risoluzione anticipata del contratto: divorzio imminente.

Sta entrando nel vivo il mercato estivo del Milan. Il club infatti, dopo aver completato le prime operazioni sia in entrata che uscita, in queste ore sta continuando a lavorare allo scopo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa a lui gradita. Il tecnico livornese, in particolare, ha chiesto di poter lavorare con un gruppo ristretto dal punto di vista numerico composto al massimo da 23/24 elementi: input pienamente recepiti dal direttore sportivo Igli Tare, attivatosi per concretizzare qualche altra uscita.

Diversi i giocatori in lista di sbarco, come ad esempio Noah Okafor. Il 25enne svizzero è rientrato alla base dopo la deludente esperienza vissuta in prestito al Napoli (appena 4 presenze in campionato) ma la permanenza in città è destinata a durare lo spazio di qualche settimana, visto che è stato estromesso dal nuovo progetto rossonero. Per lui si sono fatti avanti il Lipsia (che lo riprenderebbe volentieri) ed il Besiktas, che già ad inizio anno aveva cercato di prenderlo.

Addio in vista anche per Emerson Royal, reduce da una stagione negativa caratterizzata da ben pochi squilli. Il 26enne brasiliano, acquistato un anno dal Tottenham, in 26 apparizioni complessive non è riuscito a fornire alcun tipo di contributo in fase offensiva. Inevitabile, quindi, il divorzio. Il terzino destro piace al Betis Siviglia: contatti in corso tra le due società, mosse dall’intento di provare a trovare una soluzione positiva. Segnato, poi, il destino di Marco Sportiello che, nell’annata appena andata in archivio, ha disputato solo 3 partite di cui 2 in campionato (Lecce e Udinese) e una in Coppa Italia (Sassuolo) per un totale di 170 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco.

Mercato Milan, rescissione del contratto in arrivo: sarà addio

Il contratto del portiere scade nel 2027 tuttavia l’agente del 33enne e la dirigenza milanista stanno trattando per una risoluzione anticipata. La fumata bianca, in tal senso, è attesa a stretto giro di posta. L’estremo difensore tornerà all’Atalanta, andando così a ricoprire il ruolo di vice di Marco Carnesecchi.

Tare invece, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, pare orientato a sostituirlo prendendo dalla Fiorentina Pietro Terracciano, chiuso da David De Gea e scivolato di conseguenza indietro nelle gerarchie. Work in progress a Milanello. Samuele Ricci e Luka Modric sono rinforzi di qualità ma Allegri attende altri regali da parte del management.