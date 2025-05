Sinner, ora è ufficiale: c’è la data, i tifosi non stanno nella pelle

Sinner si prepara per il ritorno in campo: c’è la data ufficiale più attesa, i tifosi non vedono l’ora. Tutti i dettagli

Il ritorno in campo di Jannik Sinner non è mai stato così vicino. I tre mesi di squalifica per il caso Clostebol sono ormai alle spalle: insieme ai suoi avvocati, il numero uno al mondo ha deciso di patteggiare con la WADA per mettere la parola fine ad una vicenda che andava avanti ormai da troppo tempo. Questa era la soluzione più semplice e così si è fatto, non senza difficoltà. Perché Jannik non ha mai avuto dubbi in merito: è sempre stato consapevole della sua innocenza, cosa che lo ha spinto a scendere in campo nei mesi scorsi e a vincere l’Australian Open a Melbourne di gennaio.

Jannik manca dai campi di tennis da quel torneo e adesso è pronto per tornare più forte che mai, e ancora da numero uno al mondo. Nonostante la squalifica, Zverev e Alcaraz non sono comunque riusciti a recuperare punti. Sinner sarà in campo agli Internazionali d’Italia a Roma, che stanno per iniziare. E adesso sappiamo anche quando sarà in campo per allenarsi: il momento più atteso.

Sinner agli Internazionali d’Italia, la data del ritorno in campo: i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sinner sarà a Roma lunedì: da quel momento in poi quindi inizierà ad allenarsi per prepararsi al meglio a questo importante torneo. Nel mirino di Jannik c’è la vittoria, ovviamente: la vittoria di un italiano al Foro Italico manca dal 1976: ad alzare il trofeo su Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano e oggi noto opinionista e commentatore insieme al suo amico Paolo Bertolucci, altra grande stella nostrana.

Sinner, che ha vinto tre Slam in carriera fino ad oggi, vuole rendere il suo ritorno in campo più epico che mai. Non sarà per niente semplice: sia per la forte concorrenza sia per i tre mesi di stop, che avranno inevitabilmente un’influenza sul suo rendimento. Se in positivo o in negativo, lo scopriremo a breve. Nel corso di questo tempo, Sinner ha potuto riposare, trascorrere del tempo con i cari e nel frattempo lavorare anche su alcuni aspetti del suo gioco.

Sono tre fattori che una stagione normale di tennis non ti consente di fare. Ecco perché la squalifica può anche diventare un punto di forza. Insomma, vedremo. Siamo certi che darà il massimo per tornare nel miglior modo possibile, così da rispondere sul campo anche alle tante accuse e critiche ricevute nel corso di questi mesi, sia da parte di colleghi che da grandi esponenti dello sport italiano come Federica Pellegrini.