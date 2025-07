Milan nervoso, pazienza al limite: un affare rischia di saltare

Matteo Moretto fornisce un importante aggiornamento su una situazione di mercato che tiene banco da diverso tempo ormai.

Igli Tare ha diverse operazioni da effettuare tra entrate e uscite, lo raccontiamo da settimane. L’obiettivo è quello di aver sistemato una buona parte delle varie situazioni entro la fine di luglio.

Per quanto riguarda la campagna acquisti, nell’immediato il direttore sportivo del Milan conta di riuscire a chiudere l’arrivo di Ardon Jashari. Com’è noto, c’è stata una trattativa tutt’altro che semplice e la società rossonera ha fatto uno sforzo economico importante per cercare di assicurarsi il centrocampista svizzero. Sul tavolo 32,5 milioni di euro più bonus.

Jashari al Milan: gli ultimi aggiornamenti

Come spiegato da Tare nella conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, il Milan ritiene di aver fatto ogni sforzo necessario. Ora la palla è in mano al Club Bruges, che deve dare una risposta quanto prima.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha spiegato qual è la situazione in questo momento: “Non ci sono novità. Il fatto che il Bruges non dia una risposta al Milan, che si aspettava un sì o un no tra lunedì e martedì, crea tensione e nervosismo all’interno del management rossonero. Il Bruges sta prendendo tempo, questo inquieta il Milan, che si aspettava una risposta all’ultima offerta da 32,5 milioni più bonus”.

Moretto aggiunge che la proposta rossonera potrebbe non convincere la controparte, che aveva manifestato la volontà di incassare di più: “Come ho sempre detto, il Bruges chiedeva 35 milioni di base fissa più bonus, per sfiorare i 40 milioni. Il Milan ha sfruttato tanto la volontà di Jashari di andare a Milano, però il Bruges è un club ostico con cui trattare. Vedremo se la strategia rossonera funzionerà. Intanto, il silenzio tombale del Burges crea grande tensione e nervosismo nel mondo milanista“.