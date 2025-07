L’indizio è chiaro, Allegri lo ha fatto capire: è pronto ad andare via

Allegri è stato molto chiaro: per lui al Milan non c’è più spazio ed è adesso pronto a lasciare Milanello. I dettagli

Massimiliano Allegri non ha voluto parlare di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di lunedì, ma sa benissimo che c’è davvero tanto lavoro di fare. Il nuovo allenatore rossonero è stato molto chiaro: è consapevole di avere a disposizione una rosa di buon livello ma anche che c’è bisogno di completarla con diverse uscite e diversi acquisti. “Speriamo di arrivare al 31 agosto al meglio delle nostre possibilità“, ha dichiarato. Igli Tare è concentrato in queste ore a chiudere l’affare Ardon Jashari: le sensazioni sono buone, il Milan pensa di aver fatto un’offerta importante e può contare sulla volontà del giocatore di trasferirsi.

Il centrocampista svizzero è pronto per volare a Milano e questo sarà un fattore chiave per la buona riuscita della trattativa. I rossoneri completeranno presto la trattativa e aggiungeranno quindi un altro centrocampista dopo Samuele Ricci e Luka Modric. Dopodiché, si passerà ad altri ruoli: emergenza in difesa, con due terzini titolari e almeno un centrale, e poi il centravanti. Ma un’altra priorità sono anche le cessioni.

Per lui al Milan non c’è spazio, Allegri è stato chiaro

Allegri in conferenza stampa è stato molto chiaro: per adesso è contento dei giocatori che ha a disposizione, ma si aspetta delle mosse di mercato importanti da qui a fine mercato. Ma l’allenatore non si riferisce soltanto agli acquisti ma anche alle cessioni: sono diversi i giocatori che non rientrano nel suo progetto tecnico e li ha già messi alla porta. E visto che ci saranno tre nuovi centrocampisti, sarà importante sfoltire soprattutto quel reparto.

Il primo indiziato a lasciare il Milan è Yunus Musah, che era stato già ad un passo dal Napoli a giugno. L’affare è saltato perché non si è arrivato ad un accordo fra le parti ma i discorsi erano molto ben avviati. Antonio Conte aveva detto sì all’acquisto di un giocatore che avrebbe sicuramente valorizzato per la sua capacità di giocare in più ruoli e di avere una certa intensità. La trattativa è saltata e Musah è stato convocato da Allegri per il raduno ma il suo futuro è sicuramente lontano da Milanello. Dopo il fallimento della trattativa col Napoli, il centrocampista è finito nel mirino nel mirino di diverse squadre all’estero, in Inghilterra soprattutto. Siamo in attesa quindi di sviluppi, che arriveranno sicuramente nel giro di qualche giorno. Il Milan lo ha ormai messo alla porta e per lui al Milan c’è più spazio.