Svolta improvvisa per Vlahovic al Milan: ci siamo, i dettagli

Vlahovic alla Juventus è una possibilità concreta, e gli ultimi sviluppi rendono possibile questo clamoroso trasferimento

Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic potrebbero ritrovarsi insieme al Milan. Il rapporto personale fra i due è ottimo, ma di certo, dal punto di vista tecnico e tattico, non c’è mai stato grande feeling. Anzi, si può dire che il suo trasferimento in bianconero, e quindi il passaggio da Italiano ad Allegri, è stato per lui l’inizio della fine. Con la maglia della Fiorentina, aveva regalato vibes fortissime alla Erling Haaland: il sistema di gioco di Vincenzo Italiano gli permetteva di ricevere tantissime palle gol a partita, mentre alla Juventus troppo spesso gli è successo di non calciare in porta.

Insomma, attaccanti come lui, che necessitano di supporto e sostegno da parte della squadra, difficilmente riescono a performare con Allegri. Eppure, nonostante questo, il Milan ci sta seriamente pensando, e nelle ultime ore potrebbe essere arrivata una svolta davvero clamorosa per un affare che sembrava impossibile fino a poche settimane fa.

Mossa a sorpresa della Juventus, Vlahovic più vicino al Milan

Vlahovic alla Juventus sta vivendo una situazione da separato in casa. Il Mondiale per Club è stata l’ultima opportunità: in scadenza di contratto fra un anno, la società bianconera sta facendo di tutto per piazzarlo altrove, ma c’è un grosso ostacolo. Il serbo in bianconero, a causa di strane clausole, arriva a guadagnare 12 milioni a stagione, una cifra inspiegabile in relazione al suo rendimento (che, come detto, non è soltanto colpa sua).

Un ostacolo insormontabile anche per il Milan, che non ha alcuna intenzione di dare così tanti soldi ad un solo giocatore. La cifra percepita da Vlahovic, e che il giocatore non sembra avere intenzione di mollare, è il doppio di quanto guadagna il più pagato della rosa, cioè Rafael Leao. C’è però una possibilità: secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Torino, la Juventus starebbe riflettendo sulla clamorosa possibilità di risolvere consensualmente il contratto dell’attaccante serbo.

A quel punto, Vlahovic si libererebbe a costo zero e le cose potrebbero cambiare. Senza la necessità di pagare il cartellino, il Milan e l’entourage del serbo potrebbero arrivare ad un accordo per rendere più semplice questo matrimonio (l’ex Fiorentina sarebbe ben felice di trasferirsi a Milano e di ritrovare Allegri). Sarà però inevitabile abbassare le pretese di ingaggio: Dusan sa che, se vuole restare in Europa e ad alti livelli, non può continuare a chiedere gli stessi soldi che percepisce al momento alla Juventus. Intorno a 6-7 milioni, senza costi di cartellino, l’affare si può fare.