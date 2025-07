Osimhen-Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi rossoneri

Clamorose dichiarazioni che non lasciano davvero dubbi alla immaginazione: ecco cosa sta succedendo

Il Milan è alla ricerca di un centravanti. Igli Tare vuole un vero bomber che possa alternarsi con Santi Gimenez, che al momento è l’unico riferimento al centro dell’attacco. Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri, dunque, sono in attesa di sviluppi dal mercato.

L’attesa potrà essere lunga e in questi giorni così sono stati diversi i nomi accostati al Diavolo: si sta parlando tanto di Dusan Vlahovic, oltre che Mateo Retegui, Boniface e Mitrovic. Il colpo che il mondo Milan sogna, però, è un altro, Victor Osimhen.

“Una cosa è certa: il Napoli, con De Laurentiis, non rinforzerà mai una diretta rivale. Lo ritengo uno dei migliori presidenti in circolazione, molto tattico e attento. Quindi escludo categoricamente una sua cessione a squadre italiane che possano contendere lo Scudetto”.

Afferma Luciano Moggi, ai microfoni di 1 Station Radio, che poi svela: “Si riferisce alla Juventus? No, al Milan. A me è arrivata questa voce qualche giorno fa. Più Milan che Juventus, anche perché la Juve ha un’altra grana da sistemare, che è quella di Vlahovic. Parliamo di 75 milioni per il nigeriano, mica bruscolini, quindi per i bianconeri è complicato. Penso che la linea di condotta del Napoli sia semplice: se dai certi giocatori a squadre che possono darti fastidio in campionato, ti fai male da solo”.

Milan, tra Vlahovic e Osimhen: parla Moggi

“È inutile rinforzarsi se poi rinforzi anche il tuo avversario, quindi De Laurentiis non lo venderà mai in Italia – prosegue l’ex dirigente bianconero parlando ovviamente di Osimhen-. Lato Juve, anche la situazione Vlahovic ricorda un po’ quella di Osimhen, con la differenza che il serbo non è finito fuori rosa, ma a gennaio potrebbe firmare a zero. Difficile trovare club disposti a pagare 70-80 milioni per lui, oggi”.

“La Juventus ha un problema con Vlahovic perché lui ha il coltello dalla parte del manico: se lo prendi adesso, lo devi pagare; se aspetti tre o quattro mesi, lo puoi prendere a parametro zero. È una situazione difficile da gestire per un club. In certe situazioni conviene aspettare e non forzare la mano”.

Un problema quello di Vlahovic, al quale guarda interessato il Milan, che fiuta l’affare, ovviamente a costi decisamente più bassi rispetto a quelli che dovrebbe affrontare per acquistare Osimhen dal Napoli.